Gilberto Mora tampoco estará en el All-Star Game: el descafeinado MLS vs Liga MX se queda sin estrellas

La Liga MX actualizó su convocatoria para el partido de este miércoles 29 de julio frente a la MLS y Gilberto Mora aparece como la baja más destacada

Gilberto Mora no estará en el All-Star Game 2026 | Imago7

El All-Star Game 2026 entre la Liga MX y la MLS, que buscaba reunir a las principales figuras de ambas competencias con el objetivo de impulsar su imagen a nivel internacional, parece no contar con el respaldo total de algunos clubes y futbolistas. Las convocatorias actualizadas de ambos equipos presentan ausencias importantes, entre ellas la de Gilberto Mora, jugador de los Xolos de Tijuana que se convirtió en una de las grandes revelaciones del fútbol durante la pasada Copa del Mundo de Norteamérica.

El partido, que se disputará este miércoles 29 de julio en Charlotte, no contará con algunas de las figuras que aparecían como parte del cartel principal para el enfrentamiento por la hegemonía entre las dos ligas más importantes de la Concacaf, como Gilberto Mora, Keylor Navas y Armando ‘La Hormiga’ González.

Aunque la Liga MX presentó una convocatoria preliminar con prácticamente todas sus grandes estrellas para el partido de exhibición ante la MLS, la última actualización de este lunes 27 de julio dejó fuera a al menos una decena de futbolistas por diferentes circunstancias.

Gilberto Mora no aparece en la lista definitiva de convocados por parte de la Liga MX. La razón de su ausencia todavía no ha sido confirmada; sin embargo, el futbolista continúa con su proceso de reincorporación al plantel de los Xolos de Tijuana después de su participación con la selección mexicana en la Copa del Mundo que se celebró este verano. En dicho torneo, la llamada gema esmeralda del fútbol mexicano confirmó su proyección internacional al aparecer en el máximo escenario del balompié con apenas 17 años.

La baja de Gilberto Mora se suma a la de otros futbolistas, una situación que tiene a Chivas del Guadalajara como uno de los clubes con mayor número de ausencias. La directiva rojiblanca decidió mantener en concentración a Armando González, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Bryan González, al considerar que el calendario del equipo en el Apertura 2026 será demasiado exigente en este momento, ya que el Rebaño tendrá una visita ante Puebla este próximo viernes.

A las bajas de los futbolistas rojiblancos se suman las de Nahuel Guzmán, Nicolás Castro, Franco Romero y Brian Rodríguez, quienes tampoco aparecen en la convocatoria definitiva de la Liga MX para el All-Star Game 2026. De esta forma, el encuentro ante la MLS llegará con varias modificaciones respecto al plan original, en un escenario donde las ausencias marcaron la previa del partido que buscaba reunir a las máximas figuras del fútbol mexicano.

Convocatoria actualizada de la Liga MX para el All-Star Game

Arqueros

Carlos Acevedo – CF Pachuca

Carlos Moreno – CF Pachuca

Defensores

Omar Campos – Cruz Azul

Willer Ditta – Cruz Azul

Jesús Gallardo – Toluca FC

Jesús Garza – Tigres UANL

Bruno Méndez – Toluca FC

Federico Pereira – Toluca FC

Luis Gabriel Rey – Chivas Guadalajara

Israel Reyes – Club América

Nathan Silva – Pumas UNAM

Mediocampistas

Juan Brunetta – Tigres UANL

Iker Fimbres – CF Monterrey

Fernando Gorriarán – Tigres UANL

Erik Lira – Cruz Azul

Elías Montiel – CF Pachuca

José Paradela – Cruz Azul

Carlos Rodríguez – Cruz Azul

Franco Romero – Toluca FC

Javier Ruiz – Necaxa

Delanteros

Kevin Castañeda – Chivas Guadalajara

Alexei Domínguez – CF Pachuca

Salomón Rondón – CF Pachuca

Robert Morales – Pumas UNAM

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