Gilberto Mora tampoco estará en el All-Star Game: el descafeinado MLS vs Liga MX se queda sin estrellas
La Liga MX actualizó su convocatoria para el partido de este miércoles 29 de julio frente a la MLS y Gilberto Mora aparece como la baja más destacada
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El All-Star Game 2026 entre la Liga MX y la MLS, que buscaba reunir a las principales figuras de ambas competencias con el objetivo de impulsar su imagen a nivel internacional, parece no contar con el respaldo total de algunos clubes y futbolistas. Las convocatorias actualizadas de ambos equipos presentan ausencias importantes, entre ellas la de Gilberto Mora, jugador de los Xolos de Tijuana que se convirtió en una de las grandes revelaciones del fútbol durante la pasada Copa del Mundo de Norteamérica.
El partido, que se disputará este miércoles 29 de julio en Charlotte, no contará con algunas de las figuras que aparecían como parte del cartel principal para el enfrentamiento por la hegemonía entre las dos ligas más importantes de la Concacaf, como Gilberto Mora, Keylor Navas y Armando ‘La Hormiga’ González.
Aunque la Liga MX presentó una convocatoria preliminar con prácticamente todas sus grandes estrellas para el partido de exhibición ante la MLS, la última actualización de este lunes 27 de julio dejó fuera a al menos una decena de futbolistas por diferentes circunstancias.
Gilberto Mora no aparece en la lista definitiva de convocados por parte de la Liga MX. La razón de su ausencia todavía no ha sido confirmada; sin embargo, el futbolista continúa con su proceso de reincorporación al plantel de los Xolos de Tijuana después de su participación con la selección mexicana en la Copa del Mundo que se celebró este verano. En dicho torneo, la llamada gema esmeralda del fútbol mexicano confirmó su proyección internacional al aparecer en el máximo escenario del balompié con apenas 17 años.
La baja de Gilberto Mora se suma a la de otros futbolistas, una situación que tiene a Chivas del Guadalajara como uno de los clubes con mayor número de ausencias. La directiva rojiblanca decidió mantener en concentración a Armando González, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Bryan González, al considerar que el calendario del equipo en el Apertura 2026 será demasiado exigente en este momento, ya que el Rebaño tendrá una visita ante Puebla este próximo viernes.
A las bajas de los futbolistas rojiblancos se suman las de Nahuel Guzmán, Nicolás Castro, Franco Romero y Brian Rodríguez, quienes tampoco aparecen en la convocatoria definitiva de la Liga MX para el All-Star Game 2026. De esta forma, el encuentro ante la MLS llegará con varias modificaciones respecto al plan original, en un escenario donde las ausencias marcaron la previa del partido que buscaba reunir a las máximas figuras del fútbol mexicano.
Convocatoria actualizada de la Liga MX para el All-Star Game
Arqueros
- Carlos Acevedo – CF Pachuca
- Carlos Moreno – CF Pachuca
Defensores
- Omar Campos – Cruz Azul
- Willer Ditta – Cruz Azul
- Jesús Gallardo – Toluca FC
- Jesús Garza – Tigres UANL
- Bruno Méndez – Toluca FC
- Federico Pereira – Toluca FC
- Luis Gabriel Rey – Chivas Guadalajara
- Israel Reyes – Club América
- Nathan Silva – Pumas UNAM
Mediocampistas
- Juan Brunetta – Tigres UANL
- Iker Fimbres – CF Monterrey
- Fernando Gorriarán – Tigres UANL
- Erik Lira – Cruz Azul
- Elías Montiel – CF Pachuca
- José Paradela – Cruz Azul
- Carlos Rodríguez – Cruz Azul
- Franco Romero – Toluca FC
- Javier Ruiz – Necaxa
Delanteros
- Kevin Castañeda – Chivas Guadalajara
- Alexei Domínguez – CF Pachuca
- Salomón Rondón – CF Pachuca
- Robert Morales – Pumas UNAM