El imparable Cruz Azul de Joel Huiqui: 10 partidos invicto y dos títulos

La Máquina lleva ocho triunfos y dos empates bajo el mando del técnico mexicano, con la conquista incluida del Clausura 2026 y el Campeón de Campeones 2026

Diez partidos fueron suficientes para que Joel Huiqui colocara su nombre entre los entrenadores con mejor racha de arranque en la historia reciente de Cruz Azul. El técnico mantiene el invicto desde que asumió el mando de la Máquina, con un balance de ocho victorias, dos empates y dos títulos conquistados, una marca que comenzó como interino y que hoy lo tiene al frente del equipo campeón del fútbol mexicano.

El más reciente trofeo llegó en el Campeón de Campeones 2026, donde el conjunto celeste derrotó 3-1 al Toluca. Cruz Azul se impuso al monarca del Apertura 2025 y confirmó el dominio que mostró durante el año futbolístico 2025-2026.

La victoria ante los Diablos Rojos permitió que Huiqui levantara su segundo campeonato como director técnico del equipo, después de conquistar el Clausura 2026 de la Liga MX. Todo ocurrió en un periodo de 10 encuentros, sin conocer la derrota.

Los números respaldan el inicio del estratega mexicano. Cruz Azul registra ocho triunfos y únicamente dos empates desde que Huiqui tomó el mando, además de 25 goles anotados y 13 recibidos durante esta racha.

De técnico interino, a campeón de la Liga MX

La etapa de Huiqui comenzó en la jornada 17 del Clausura 2026. El entonces entrenador interino asumió la responsabilidad de dirigir al equipo y consiguió una victoria de 4-1 sobre Necaxa, resultado que marcó el inicio de su camino en el banquillo celeste.

En los cuartos de final, la Máquina superó al Atlas en los dos compromisos. Cruz Azul ganó 3-2 el partido de ida y aseguró su clasificación con un triunfo de 1-0 en la vuelta, sin permitir que el conjunto rojinegro pudiera reaccionar.

La semifinal representó una prueba diferente. Los celestes empataron 2-2 frente a Chivas en el primer encuentro de la serie, antes de conseguir una victoria de 3-2 como visitantes para avanzar a la disputa por el campeonato.

En la final, Cruz Azul enfrentó a Pumas. El primer partido terminó sin anotaciones, pero el conjunto dirigido por Huiqui se impuso 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario y conquistó el título del Clausura 2026, el décimo de su historia.

El campeonato fortaleció la candidatura de Huiqui para permanecer de manera definitiva al frente del equipo. Después de comenzar como interino, el exdefensa recibió la confianza de la directiva para continuar como entrenador oficial durante el Apertura 2026.

Cruz Azul mantiene el paso en el Apertura 2026

La Máquina inició el nuevo torneo con la misma tendencia. En su primer compromiso derrotó 3-2 al Atlético de San Luis y posteriormente venció 2-1 al Puebla, resultados que ampliaron la racha invicta de su entrenador.

El décimo encuentro de Huiqui llegó ante Toluca por el Campeón de Campeones. Cruz Azul ganó 3-1 y sumó un segundo trofeo bajo la dirección del técnico, quien mantuvo el paso perfecto en partidos por un campeonato.

Con este resultado, el equipo cementero se confirmó como el club más destacado del ciclo futbolístico 2025-2026. Además de haber acumulado la mayor cantidad de puntos durante la temporada, logró superar al campeón del Apertura 2025 en el duelo que reunió a los dos monarcas de la Liga MX.

El siguiente desafío será en el plano internacional. Cruz Azul se enfrentará al Inter Miami el próximo 16 de septiembre en la Campeones Cup, competencia en la que buscará añadir un nuevo título a su temporada.

La etapa de Joel Huiqui apenas alcanza los 10 partidos, pero ya presenta un balance de ocho victorias, dos empates y dos campeonatos. La Máquina permanece invicta, suma resultados en distintas competencias y se prepara para llevar su racha a mucho más, incluido sobre uno de los clubes más representativos de la MLS.

Los 10 partidos de Joel Huiqui con Cruz Azul

Cruz Azul 4-1 Necaxa | Jornada 17, Clausura 2026 Atlas 2-3 Cruz Azul | Cuartos de final, ida Cruz Azul 1-0 Atlas | Cuartos de final, vuelta Cruz Azul 2-2 Chivas | Semifinal, ida Chivas 2-3 Cruz Azul | Semifinal, vuelta Cruz Azul 0-0 Pumas | Final, ida Pumas 1-2 Cruz Azul | Final, vuelta Atlético de San Luis 2-3 Cruz Azul | Jornada 1, Apertura 2026 Cruz Azul 2-1 Puebla | Jornada 2, Apertura 2026 Cruz Azul 3-1 Toluca | Campeón de Campeones 2026

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