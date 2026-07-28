Keylor Navas preocupa en Pumas por una molestia en la rodilla

Los universitarios aún piensan en sumar un refuerzo en su plantilla para lo que resta del torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Keylor Navas tiene un malestar en la rodilla | Imago7

Pumas encendió las alertas durante su periodo de preparación para la jornada tres del Apertura 2026, luego de que Keylor Navas presentara una molestia en la rodilla que podría dejarlo fuera del partido ante los Bravos de Juárez.

El guardameta costarricense sufrió un golpe durante el encuentro frente a Toluca, correspondiente a la segunda fecha del campeonato. Aunque pudo continuar en el terreno de juego después de recibir atención médica, las evaluaciones posteriores detectaron un malestar que requiere seguimiento.

La situación mantiene atento al cuerpo técnico encabezado por Esteban Solari, pues Navas se ha convertido en una pieza importante dentro del esquema universitario. El escenario más probable es que el portero no sea considerado para el siguiente compromiso de Liga MX, con el objetivo de evitar una complicación.

Pumas cuenta con más de 10 días entre el partido ante Toluca y su presentación contra Juárez, una pausa que el plantel aprovecha para entrenar en las instalaciones de Cantera. Ese margen permitirá observar la evolución de la rodilla de Navas antes de tomar una decisión definitiva.

La prioridad del club es que el costarricense recupere su condición física por completo antes de la Leagues Cup. Pumas viajará a Estados Unidos para disputar tres encuentros en dicho torneo, por lo que el cuerpo técnico busca contar con su guardameta titular sin molestias para esa competencia.

En caso de que Navas no esté disponible contra los Bravos, Solari deberá recurrir a otra opción en la portería. La decisión no respondería a una lesión de gravedad confirmada, sino a una medida preventiva para proteger al futbolista durante una etapa con varios compromisos en el calendario.

En Pumas no quieren forzar el regreso de Carrasquilla

La situación de Keylor Navas no es la única que ocupa al área médica del conjunto auriazul. Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla continúa con su proceso de recuperación tras una lesión que incluso le impidió participar con Panamá en la Copa del Mundo.

El cuerpo técnico ha decidido llevar con calma la rehabilitación del mediocampista y no acelerar su regreso a las canchas. La intención es que vuelva cuando pueda responder a las exigencias físicas de la competencia y no únicamente para sumar minutos de manera anticipada.

Esteban Solari considera a Carrasquilla uno de los pilares de su plantilla, por lo que necesita que se encuentre en condiciones de recuperar su nivel. Pumas pretende evitar una recaída que pueda dejarlo fuera durante un periodo más prolongado del Apertura 2026.

El descanso previo al duelo contra Juárez también servirá para avanzar en el trabajo individual del panameño. Sin embargo, su retorno dependerá de la evolución que presente y de la autorización del cuerpo médico, sin establecer una fecha apresurada.

Los Pumas aún piensan en reforzarse para el Apertura 2026

Mientras atiende la recuperación de sus jugadores, la directiva universitaria continúa analizando el mercado de fichajes. La petición principal de Esteban Solari es incorporar a un defensa central mexicano para completar la plantilla.

La búsqueda se realizará con paciencia, debido a que el registro de jugadores permanecerá abierto hasta la primera semana de septiembre. Pumas no tiene previsto precipitar una negociación y esperará una alternativa que responda a las necesidades deportivas y económicas del club.

En cuanto a las posibles salidas, hasta ahora no existe una oferta formal por Pedro Vite, Carrasquilla o Keylor Navas. Si un futbolista no formado en México abandona el equipo, se liberaría una plaza para intentar una contratación en el mercado internacional.

En caso de que no se produzca ninguna baja, la institución no contempla sumar otro extranjero. Por ello, el defensa central mexicano podría convertirse en el último movimiento de Pumas antes del cierre del mercado de fichajes.

Por ahora, la atención inmediata se concentra en la rodilla de Keylor Navas y en determinar si podrá trabajar con normalidad durante los próximos días. Los universitarios no quieren asumir riesgos y estarían dispuestos a prescindir de su portero ante FC Juárez para tenerlo de regreso de cara a la Leagues Cup.

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