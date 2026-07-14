Mundialistas de Chivas vuelven a Verde Valle y podrían jugar ante Toluca en el debut del Apertura 2026

Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González se reincorporan al entrenamiento tras la participación en el Mundial 2026

Romo, Alvarado, González regresan a Verde Valle. Imago 7

Los mundialistas de las Chivas Rayadas de Guadalajara regresaron a los entrenamientos en Verde Valle, listos para el arranque del torneo Apertura 2026. Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González se reincorporaron a la actividad tras una semana de descanso luego de la eliminación de México en el Mundial 2026.

El conjunto rojiblanco iniciará su camino en el torneo este sábado, recibiendo al Toluca en el Estadio Akron a las 18:07 horas. Los seleccionados nacionales irán retomando su actividad de manera progresiva, mientras el resto del plantel ya acumula un mes de pretemporada, con trabajo de playa y dos partidos amistosos ante Correcaminos (empate) y Leones Negros (victoria).

El regreso de los mundialistas representa un refuerzo importante para del argentino Gabriel Milito. La experiencia internacional de estos jugadores aporta liderazgo dentro del vestidor y en los entrenamientos.

El último partido con Chivas de ‘Hormiga’, Alvarado y Gutiérrez fue el 25 de abril frente a Xolos de Tijuana, mientras que Romo jugó por última vez el 22 de abril contra Necaxa y Rangel cerró su participación el 18 de abril ante Puebla, ya que no pudieron cerrar el campeonato y disputar la Liguilla debido a la concentración previa que realizó Javier Aguirre para preparar el Mundial 2026. Estos registros destacan la continuidad y el aporte que cada uno ha tenido durante la temporada pasada.

Para el Rebaño, las dos primeras jornadas del Apertura 2026 serán como local. Este sábado recibirán a los Diablos Rojos y el 25 de julio enfrentarán a Bravos de Juárez. El equipo buscará aprovechar el apoyo de su afición para extender su racha positiva en el Estadio Akron.

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