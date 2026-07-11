Todo listo para el Apertura 2026: Chivas cierra pretemporada con victoria ante los Leones Negros

Las Chivas del Guadalajara comenzarán el Apertura 2026 este próximo sábado 18 de julio frente a Toluca en el Estadio Akron a las 19:07 horas

Chivas continúa con su pretemporada rumbo al Apertura 2026 | Imago7

Las Chivas de Guadalajara concluyeron su pretemporada bajo el mando de Gabriel Milito este sábado 11 de julio con una victoria por 1-0 sobre los Leones Negros en Verde Valle, en el último compromiso de preparación antes del arranque del Apertura 2026 de la Liga MX, el cual comenzará el próximo fin de semana.

El único gol del encuentro llegó al minuto 25 de la primera parte gracias a una gran combinación ofensiva. Kevin Castañeda filtró un pase para Richard Ledezma, quien ingresó al área y envió una diagonal que Daniel Aguirre solo tuvo que empujar al fondo de las redes para adelantar al Rebaño Sagrado.

El duelo disputado en las instalaciones del conjunto rojiblanco ofreció pocas oportunidades claras en ambas porterías, una situación lógica al tratarse de un partido de preparación. El cuerpo técnico aprovechó el compromiso para ajustar detalles de cara al inicio de la temporada, sin la necesidad de priorizar el resultado ni exponer a los futbolistas a riesgos innecesarios.

Ángel Sepúlveda contó con la ocasión más importante para ampliar la ventaja de Chivas, aunque el guardameta de los Leones Negros respondió con una buena intervención para desviar el disparo. Esa acción representó una de las escasas atajadas de relevancia a lo largo del encuentro.

Cabe recordar que este compromiso sufrió un cambio de fecha. En un principio estaba programado para disputarse el viernes, pero cuestiones logísticas obligaron a reprogramarlo para este sábado, cuando ambos equipos finalmente pudieron cumplir con el último ensayo de la pretemporada.

Ahora, las Chivas centran toda su atención en el inicio del Apertura 2026, torneo en el que debutarán el próximo sábado 18 de julio frente al Toluca en el Estadio Akron a las 19:07 horas, tiempo del Centro de México. El conjunto dirigido por Gabriel Milito buscará trasladar las buenas sensaciones que dejó durante el Clausura 2026, certamen en el que alcanzó las semifinales de la Liguilla antes de caer ante Cruz Azul.

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