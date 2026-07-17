Necaxa y Atlante usan parche especial para El Padre de todos los Clásicos

El regreso del Atlante a la Primera División tuvo un ingrediente especial desde la jornada inaugural del Apertura 2026

Atlante y Necaxa portan parche especial | Imago 7

El regreso del Atlante a la Primera División tuvo un ingrediente especial desde la jornada inaugural del Apertura 2026. Los Potros de Hierro volverán a enfrentarse al Necaxa, un rival con el que mantienen una de las rivalidades más antiguas del fútbol mexicano y cuya historia se remonta a casi un siglo.

El duelo entre azulgranas y rojiblancos ha acompañado distintas etapas del balompié nacional, desde los años del fútbol amateur hasta la consolidación de la liga profesional. A lo largo de las décadas, Atlante y Necaxa protagonizaron encuentros memorables que ayudaron a construir la tradición futbolística del país y que hoy vuelven a cobrar relevancia con el retorno de los Potros al máximo circuito.

Ahora, con el Apertura 2026 como escenario, la rivalidad se reactiva en un momento simbólico para ambas instituciones. Para el Atlante representa el inicio de una nueva etapa en Primera División; para Necaxa, la oportunidad de medirse nuevamente ante un adversario histórico que vuelve a ocupar un lugar en el máximo nivel del fútbol mexicano. Por ello usaron un parche conmemorativo del llamado Clásico.

LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

Te puede interesar: