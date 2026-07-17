Liga MX renueva sus banquillos con seis nuevos entrenadores para el Apertura 2026

Seis equipos de la Liga MX iniciarán el torneo Apertura 2026 con nuevos directores técnicos, entre los que destacan los regresos de Guillermo Almada al América, Matías Almeyda a Monterrey y Esteban Solari a Pumas

Planteles con rica historia en la Liga MX estrenan DT | Imago7/@ClubAmerica

La Liga MX se prepara para el inicio del Apertura 2026 y, más allá de los fichajes de jugadores, el torneo llega con cambios más que relevantes en los banquillos. Este semestre contará con muchos regresos que llamar la atención. Tras varios despidos ocurridos al final del Clausura 2026, los equipos buscan iniciar una nueva etapa con metas claras y objetivos definidos.

Entre las novedades, los nombres de Guillermo Almada y Matías Almeyda sin duda destacan en la lista. El uruguayo llega al América con la misión de encaminar a las Águilas hacia los primeros planos, mientras que el argentino regresa a México para comandar a los Rayados de Monterrey, un equipo con gran capacidad económica y presión por resultados inmediatos. En Claro Sports te hablamos de los movimientos más sonados para este segundo semestre del 2026.

Guillermo Almada y su llegada al América

El técnico uruguayo, tras su paso por la Liga de España con Valladolid y Real Oviedo, se incorpora al América con un reto importante: mantener al club competitivo tras el tricampeonato obtenido por André Jardine. Su experiencia tanto en México como en Europa, su visión de juego y su bueno ojo para la detección de talento joven buscan reforzar la propuesta ofensiva y mantener la consistencia defensiva de un equipo que siempre debe pelear por los títulos.

Matías Almeyda regresa a Monterrey

Después de su salida de Chivas en 2018, tras una etapa llena de éxitos, se esperaba el regreso de Almeyda en un futuro no tan distante, de nuevo a la disciplina rojiblanca; sin embargo el destino tuvo otros planes y su retorno al fútbol mexicano se da con Rayados. Su incorporación genera expectativas altas, pues se enfrenta a la presión de un club con recursos importantes y la obligación de conseguir resultados. El entrenador deberá equilibrar la experiencia de sus jugadores con la adaptación a su metodología para cumplir los objetivos del equipo en el torneo. Una larga experiencia en Europa, al mando del AEK Atenas y el Sevilla podría dar las respuestas que ‘La Pandilla’ necesita

Esteban Solari, nueva etapa en Pumas

El ‘Tano’ Solari regresa al conjunto universitario como entrenador, equipo que conoce a la perfección tras haber gozado una etapa como jugador hace 18 años. Después de una controvertida salida del banquillo de los Tuzos del Pachuca, adopta la misión de guiar a los Pumas hacia el título de liga, objetivo que se les terminó escapando la temporada pasada ante el Cruz Azul. La directiva confía en que su conocimiento del club y del medio futbolístico local para alcanzar las metas planteadas.

Miguel Herrera y el retorno al Atlante

Con el regreso de los Potros de Hierro a la Primera División, la directiva azulgrana deposita su confianza en un elemento plenamente identificado por el aficionado equino como Miguel Herrera; quien de esta forma asumirá su tercera etapa al frente del club. El ‘Piojo’ tendrá la tarea de consolidar un plantel en pleno armado y buscar resultados positivos desde las primeras jornadas del torneo. La experiencia del entrenador en torneos nacionales e internacionales será un factor importante para la reconstrucción del equipo.

Renato Paiva y la continuidad en Santos Laguna

Paiva vuelve a la Liga MX, ahora para comandar a Santos Laguna, esperando que su experiencia previa en León y Toluca puedan ayudar a levantar a un equipo sumido en crisis desde hace ya varios semestres. Su objetivo será devolver al club a la competitividad que lo caracterizó hace unos años, trabajando sobre la estructura táctica y la gestión de los jugadores. Paiva intentará combinar experiencia y talento joven para lograr un equipo sólido y competitivo.

Diego Mejía, el ‘debutante’ en la Liga MX

Diego Mejía tendrá su primera experiencia al mando de un equipo, tras incorporarse como entrenador principal del Atlético San Luis. Se hizo cargo de las asistencia técnica en Bravos de Juárez y logró comandar al Atlético Ottawa. Ahora lidera un proyecto desde el inicio del torneo en la Liga MX, con la intención de aplicar su metodología y establecer una identidad clara en el equipo mexicano.

Cabe aclarar que, otra escuadra que se espera tenga movimientos es la de los Rojinegros del Atlas, quien hace unos días decidió no continuar con la relación laboral con el técnico Diego Cocca; por lo que se espera que en próximos días se de a conocer al timonel que comandará a los Zorros en el semestre que está por comenzar.

El Apertura 2026 de la Liga MX inicia con expectativas renovadas, de la mano de entrenadores con trayectoria y jóvenes con hambre de éxito, que buscarán demostrar su capacidad. Cada banquillo tiene objetivos claros y la responsabilidad de llevar a sus equipos a pelear por los primeros lugares desde la primera jornada.

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