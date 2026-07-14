Nunca han jugado en México: estas son las nuevas caras de la Liga MX
El torneo de Apertura 2026 de la Liga MX está a punto de arranca y, tenemos varias nuevas caras, algunos prometen más que otros, pero siempre puede haber sorpresas
Después de casi dos meses de la final que Cruz Azul le ganó a Pumas desde el estadio Olímpico Universitario y, en la recta final de la Copa del Mundo 2026, donde ya solamente quedan con vida Francia, España, Inglaterra y Argentina, es turno de pensar en el torneo de Apertura 2026 de la Liga MX, que arranca este jueves con el regreso del Atlante, ahora dirigido por Miguel Herrera, a la primera división. Lee la nota completa AQUÍ.