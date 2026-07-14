Nunca han jugado en México: estas son las nuevas caras de la Liga MX

El torneo de Apertura 2026 de la Liga MX está a punto de arranca y, tenemos varias nuevas caras, algunos prometen más que otros, pero siempre puede haber sorpresas

El uruguayo espera derrochar talento y entregar goles a la causa albiazul | Imago7

Después de casi dos meses de la final que Cruz Azul le ganó a Pumas desde el estadio Olímpico Universitario y, en la recta final de la Copa del Mundo 2026, donde ya solamente quedan con vida Francia, España, Inglaterra y Argentina, es turno de pensar en el torneo de Apertura 2026 de la Liga MX, que arranca este jueves con el regreso del Atlante, ahora dirigido por Miguel Herrera, a la primera división. Lee la nota completa AQUÍ.

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