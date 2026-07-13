Jornada 1 Liga MX, en vivo: horarios, pronósticos dónde ver los partidos del Apertura 2026

Pese a que el Mundial 2026 aún no termina, el fútbol mexicano está de vuelta con la primera fecha de un nuevo torneo

A qué hora se juegan los partidos de la jornada 1 de la Liga MX? | Claro Sports.

A pocos días de que la Copa del Mundo 2026 conozca a su campeón, el fútbol mexicano retomará la actividad con el inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La jornada 1 marcará el comienzo de una nueva competencia, en la que los 18 clubes buscarán sumar desde el primer fin de semana y establecer el rumbo de su participación.

Cruz Azul llegará como el campeón defensor después de conquistar el título el semestre pasado. La Máquina afrontará el reto de refrendar la corona y mantenerse como uno de los principales contendientes, en un certamen que también presentará cambios importantes entre sus participantes.

La principal novedad será el regreso de los Potros de Hierro del Atlante a la Primera División después de 12 años de ausencia. El conjunto azulgrana ocupará el lugar de Mazatlán FC y completará la lista de 18 equipos, mientras que la primera jornada ofrecerá enfrentamientos históricos y duelos que comenzarán a definir las aspiraciones de cada club.

¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 1 de la Liga MX 2026? Canales de TV y online

Te dejamos la guía con las fechas, televisora, estadio y horario de los encuentros de la Fecha 1 del Apertura 2026 de la Liga MX a disputarse esta semana, encuentros que abren el telón de un nuevo certamen en México.

Jueves 16 de julio

Necaxa vs Atlante | 19:00 | Estadio Victoria, Aguascalientes | FOX One.

Tijuana vs Tigres | 21:00 | Estadio Caliente, Tijuana | FOX One.

Viernes 17 de julio

Atlético de San Luis vs Cruz Azul | 19:00 | Estadio Libertad Financiera, San Luis | ESPN, Vix Premium, y Disney+.

León vs Atlas | 21:00 | Estadio Nou Camp, Guanajuato | FOX One.

FC Juárez vs Puebla | 21:00 | Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez | Azteca 7 y Fox One.

Sábado 18 de julio

Pumas UNAM vs Pachuca | 17:00 | Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México | Canal 5, TUDN y Vix Premium.

Monterrey vs Santos Laguna | 19:00 | Estadio BBVA, Monterrey | Canal 5, TUDN y Vix Premium.

Chivas vs Toluca | 19:07 | Estadio Akron, Guadalajara | Amazon Prime Video.

Querétaro vs América | 21:00 | Estadio La Corregidora, Querétaro | Fox One

Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada 1 de la Liga MX

Debido a los antecedentes recientes entre los equipos, su desempeño en los últimos torneos y los momios consultados en Caliente.mx, estos son los pronósticos y favoritos para cada uno de los partidos de la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Necaxa vs Atlante: Necaxa es favorito (-110). Los Rayos cuentan con la ventaja de jugar como locales y enfrentarán a un Atlante que disputará su primer encuentro en la máxima categoría después de 12 años. Una apuesta de 100 pesos dejaría una ganancia neta de 90.91 pesos y un cobro total de 190.91 pesos. El triunfo de los Potros aparece con +275 y el empate con +270.

Tijuana vs Tigres: Tigres es favorito (+100). Aunque jugarán como visitantes, los felinos presentan el momio más bajo del partido frente al +260 de Xolos. Una apuesta de 100 pesos por Tigres generaría una ganancia neta de 100 pesos, para recibir un total de 200 pesos en caso de acertar.

León vs Atlas: León es favorito (-103). La localía coloca a la Fiera ligeramente por delante de los rojinegros, quienes aparecen con +280, mientras que el empate paga +245. Apostar 100 pesos por León entregaría una ganancia de 97.09 pesos y un cobro total de 197.09 pesos.

Atlético de San Luis vs Cruz Azul: Cruz Azul es favorito (-117). La Máquina comenzará la defensa de su campeonato como visitante, pero el mercado la coloca por encima de los potosinos, cuyo triunfo se paga en +295. Una apuesta de 100 pesos por los celestes dejaría 85.47 pesos de ganancia y un pago total de 185.47 pesos.

FC Juárez vs Puebla: Juárez es favorito (-150). Los Bravos presentan una de las ventajas más amplias de la fecha, favorecidos por su condición de local ante un Puebla que tiene momio de +390. Al apostar 100 pesos por Juárez, la ganancia neta sería de 66.67 pesos y el cobro total alcanzaría los 166.67 pesos.

Pumas vs Pachuca: Pumas es favorito (+126). El encuentro luce equilibrado, ya que los universitarios no tienen un momio negativo y Pachuca aparece con +200. La localía inclina el pronóstico hacia Pumas: una apuesta de 100 pesos ofrecería una ganancia de 126 pesos y una devolución total de 226 pesos.

Chivas vs Toluca: Guadalajara es favorito (+125). El Rebaño parte con una ligera ventaja por jugar en casa, aunque el +200 de Toluca refleja que no existe un favorito contundente. Apostar 100 pesos por Chivas dejaría una ganancia neta de 125 pesos, además de la devolución de la inversión, para cobrar 225 pesos.

Monterrey vs Santos: Rayados es favorito (-189). Monterrey es el equipo con el momio más bajo de toda la jornada, por lo que aparece como el favorito más marcado de la fecha. Santos paga +440 por la sorpresa; en cambio, una apuesta de 100 pesos por Rayados produciría una ganancia de 52.91 pesos y un cobro total de 152.91 pesos.

Querétaro vs América: América es favorito (-103). Las Águilas parten por delante pese a jugar como visitantes, mientras que la victoria de los Gallos Blancos se paga en +275. Una apuesta de 100 pesos por América otorgaría una ganancia neta de 97.09 pesos y un cobro total de 197.09 pesos.

De acuerdo con los momios, Monterrey, FC Juárez y Cruz Azul son los favoritos más claros de la primera jornada. En contraste, los encuentros Pumas-Pachuca y Chivas-Toluca presentan líneas más equilibradas, por lo que el mercado anticipa partidos con un pronóstico menos definido.

Altas y bajas oficiales: ¿cuáles son los fichajes concretados para el Apertura 2026? Tabla por equipos

Los equipos de la Liga MX comenzaron a definir sus plantillas para el torneo Apertura 2026 con movimientos en los banquillos y la incorporación de futbolistas procedentes del mercado nacional e internacional. Estos son los fichajes y las salidas anunciadas oficialmente hasta el momento.

América

Altas

Jugador o entrenador Club de procedencia Guillermo Almada (DT) Real Oviedo

Bajas

Jugador o entrenador Club de destino André Jardine (DT) Agente libre Cristian Calderón Pumas Néstor Araujo Agente libre

Atlante

Altas

Jugador o entrenador Club de procedencia Miguel Herrera (DT) Agente libre Diego Bagui Xolos de Tijuana Joaquín Moxica Monterrey Paolo Adame Mazatlán Gustavo Sánchez Monterrey Óscar Jiménez León Jhojan Julio Querétaro Eduardo Tercero Tigres

Bajas

Sin bajas reportadas.

Atlas

Altas

Jugador Club de procedencia Ryan Mmaee Omonia Nicosia Milton Valenzuela Independiente de Avellaneda Luís Henriques de Barros Lopes “Duk” Leganés Luis Esteves Gil Vicente

Bajas

Jugador Club de destino Eduardo Aguirre Santos Laguna Diego González Santos Laguna Róber Pier Agente libre Gustavo del Prete Agente libre

Atlético de San Luis

Altas

Jugador o entrenador Club de procedencia Diego Mejía (DT) Agente libre Ronaldo Nájera Atlético Madrileño, fin de préstamo

Bajas

Sin bajas reportadas.

Chivas de Guadalajara

Altas

Jugador Club de procedencia Jordan Carrillo Santos Laguna Kevin Castañeda Xolos de Tijuana

Bajas

Jugador Club de destino Erick Gutiérrez Toluca Gilberto Sepúlveda FC Juárez, préstamo Yael Padilla Xolos de Tijuana, préstamo Diego Ochoa Necaxa, préstamo

Cruz Azul

Altas

Jugador Club de procedencia Juan José Calero Venados FC

Bajas

Sin bajas reportadas.

FC Juárez

Altas

Jugador Club de procedencia Gilberto Sepúlveda Chivas de Guadalajara, préstamo Lucas Romero Tacuary Football

Bajas

Jugador Club de destino Rodolfo Pizarro Pachuca

Gallos Blancos de Querétaro

Altas

Sin altas reportadas.

Bajas

Jugador Club de destino Eduardo Armenta Agente libre Fernando González Peña Agente libre Jaime Gómez Agente libre Jhojan Julio Atlante Lucas Rodríguez Agente libre Luis Gutiérrez Agente libre Luis Villegas Agente libre

León

Altas

Sin altas reportadas.

Bajas

Jugador Club de destino Óscar Jiménez Atlante

Monterrey

Altas

Jugador o entrenador Club de procedencia Matías Almeyda (DT) Agente libre Diego Rossi Columbus Crew

Bajas

Jugador Club de destino Sergio Canales Agente libre Anthony Martial Agente libre Joaquín Moxica Atlante Gustavo Sánchez Atlante

Necaxa

Altas

Jugador Club de procedencia Pedro Pedraza Pachuca Diego Ochoa Chivas de Guadalajara

Bajas

Jugador Club de destino Ezequiel Unsaín Talleres de Córdoba

Pachuca

Altas

Jugador o entrenador Club de procedencia Benjamín Mora (DT) Agente libre Rodolfo Pizarro FC Juárez Mauricio Isaís León Francisco Venegas Querétaro

Bajas

Jugador Club de destino Luis Quiñones América de Cali

Puebla

Altas

Jugador o entrenador Club de procedencia Gerardo Espinoza (DT) Agente libre Lucas Camilo Botafogo Luifer Hernández Cúcuta

Bajas

Jugador Club de destino Esteban Lozano América, fin de préstamo Angelo Araos Agente libre Owen González Pachuca, fin de préstamo Pablo Gamarra Argentinos Juniors, fin de préstamo Miguel Ramírez América, fin de préstamo

Pumas

Altas

Jugador o entrenador Club de procedencia Esteban Solari (DT) Pachuca Cristian Calderón América Sebastián Córdova Toluca

Bajas

Jugador o entrenador Club de destino Efraín Juárez (DT) Győri ETO

Santos Laguna

Altas

Jugador o entrenador Club de procedencia Renato Paiva (DT) Santos Laguna Mauricio Cuevas LA Galaxy Eduardo Aguirre Atlas Diego González Atlas Felipe Sánchez Astrolog Schalke 04

Bajas

Jugador Club de destino Jordan Carrillo Chivas de Guadalajara

Tigres

Altas

Sin altas reportadas.

Bajas

Jugador Club de destino André-Pierre Gignac Agente libre Eduardo Tercero Atlante

Toluca

Altas

Jugador Club de procedencia Víctor Guzmán Agente libre Erick Gutiérrez Chivas de Guadalajara

Bajas

Jugador Club de destino Sebastián Córdova Pumas

Xolos de Tijuana

Altas

Jugador Club de procedencia Yael Padilla Chivas de Guadalajara

Bajas

Jugador Club de destino Kevin Castañeda Chivas de Guadalajara Diego Bagui Atlante

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