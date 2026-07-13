Jornada 1 Liga MX, en vivo: horarios, pronósticos dónde ver los partidos del Apertura 2026

Publicado por Gael Gonzalez Flores

Pese a que el Mundial 2026 aún no termina, el fútbol mexicano está de vuelta con la primera fecha de un nuevo torneo

Pese a que el Mundial 2026 aún no termina, el fútbol mexicano está de vuelta con la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX
A qué hora se juegan los partidos de la jornada 1 de la Liga MX? | Claro Sports.

A pocos días de que la Copa del Mundo 2026 conozca a su campeón, el fútbol mexicano retomará la actividad con el inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La jornada 1 marcará el comienzo de una nueva competencia, en la que los 18 clubes buscarán sumar desde el primer fin de semana y establecer el rumbo de su participación.

Cruz Azul llegará como el campeón defensor después de conquistar el título el semestre pasado. La Máquina afrontará el reto de refrendar la corona y mantenerse como uno de los principales contendientes, en un certamen que también presentará cambios importantes entre sus participantes.

La principal novedad será el regreso de los Potros de Hierro del Atlante a la Primera División después de 12 años de ausencia. El conjunto azulgrana ocupará el lugar de Mazatlán FC y completará la lista de 18 equipos, mientras que la primera jornada ofrecerá enfrentamientos históricos y duelos que comenzarán a definir las aspiraciones de cada club.

¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 1 de la Liga MX 2026? Canales de TV y online

Te dejamos la guía con las fechas, televisora, estadio y horario de los encuentros de la Fecha 1 del Apertura 2026 de la Liga MX a disputarse esta semana, encuentros que abren el telón de un nuevo certamen en México.

Jueves 16 de julio

  • Necaxa vs Atlante | 19:00 | Estadio Victoria, Aguascalientes | FOX One.
  • Tijuana vs Tigres | 21:00 | Estadio Caliente, Tijuana | FOX One.

Viernes 17 de julio

  • Atlético de San Luis vs Cruz Azul | 19:00 | Estadio Libertad Financiera, San Luis | ESPN, Vix Premium, y Disney+.
  • León vs Atlas | 21:00 | Estadio Nou Camp, Guanajuato | FOX One.
  • FC Juárez vs Puebla | 21:00 | Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez | Azteca 7 y Fox One.

Sábado 18 de julio

  • Pumas UNAM vs Pachuca | 17:00 | Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México | Canal 5, TUDN y Vix Premium.
  • Monterrey vs Santos Laguna | 19:00 | Estadio BBVA, Monterrey | Canal 5, TUDN y Vix Premium.
  • Chivas vs Toluca | 19:07 | Estadio Akron, Guadalajara | Amazon Prime Video.
  • Querétaro vs América | 21:00 | Estadio La Corregidora, Querétaro | Fox One

Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada 1 de la Liga MX

Debido a los antecedentes recientes entre los equipos, su desempeño en los últimos torneos y los momios consultados en Caliente.mx, estos son los pronósticos y favoritos para cada uno de los partidos de la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.

  • Necaxa vs Atlante: Necaxa es favorito (-110). Los Rayos cuentan con la ventaja de jugar como locales y enfrentarán a un Atlante que disputará su primer encuentro en la máxima categoría después de 12 años. Una apuesta de 100 pesos dejaría una ganancia neta de 90.91 pesos y un cobro total de 190.91 pesos. El triunfo de los Potros aparece con +275 y el empate con +270.
  • Tijuana vs Tigres: Tigres es favorito (+100). Aunque jugarán como visitantes, los felinos presentan el momio más bajo del partido frente al +260 de Xolos. Una apuesta de 100 pesos por Tigres generaría una ganancia neta de 100 pesos, para recibir un total de 200 pesos en caso de acertar.
  • León vs Atlas: León es favorito (-103). La localía coloca a la Fiera ligeramente por delante de los rojinegros, quienes aparecen con +280, mientras que el empate paga +245. Apostar 100 pesos por León entregaría una ganancia de 97.09 pesos y un cobro total de 197.09 pesos.
  • Atlético de San Luis vs Cruz Azul: Cruz Azul es favorito (-117). La Máquina comenzará la defensa de su campeonato como visitante, pero el mercado la coloca por encima de los potosinos, cuyo triunfo se paga en +295. Una apuesta de 100 pesos por los celestes dejaría 85.47 pesos de ganancia y un pago total de 185.47 pesos.
  • FC Juárez vs Puebla: Juárez es favorito (-150). Los Bravos presentan una de las ventajas más amplias de la fecha, favorecidos por su condición de local ante un Puebla que tiene momio de +390. Al apostar 100 pesos por Juárez, la ganancia neta sería de 66.67 pesos y el cobro total alcanzaría los 166.67 pesos.
  • Pumas vs Pachuca: Pumas es favorito (+126). El encuentro luce equilibrado, ya que los universitarios no tienen un momio negativo y Pachuca aparece con +200. La localía inclina el pronóstico hacia Pumas: una apuesta de 100 pesos ofrecería una ganancia de 126 pesos y una devolución total de 226 pesos.
  • Chivas vs Toluca: Guadalajara es favorito (+125). El Rebaño parte con una ligera ventaja por jugar en casa, aunque el +200 de Toluca refleja que no existe un favorito contundente. Apostar 100 pesos por Chivas dejaría una ganancia neta de 125 pesos, además de la devolución de la inversión, para cobrar 225 pesos.
  • Monterrey vs Santos: Rayados es favorito (-189). Monterrey es el equipo con el momio más bajo de toda la jornada, por lo que aparece como el favorito más marcado de la fecha. Santos paga +440 por la sorpresa; en cambio, una apuesta de 100 pesos por Rayados produciría una ganancia de 52.91 pesos y un cobro total de 152.91 pesos.
  • Querétaro vs América: América es favorito (-103). Las Águilas parten por delante pese a jugar como visitantes, mientras que la victoria de los Gallos Blancos se paga en +275. Una apuesta de 100 pesos por América otorgaría una ganancia neta de 97.09 pesos y un cobro total de 197.09 pesos.

De acuerdo con los momios, Monterrey, FC Juárez y Cruz Azul son los favoritos más claros de la primera jornada. En contraste, los encuentros Pumas-Pachuca y Chivas-Toluca presentan líneas más equilibradas, por lo que el mercado anticipa partidos con un pronóstico menos definido.

Altas y bajas oficiales: ¿cuáles son los fichajes concretados para el Apertura 2026? Tabla por equipos

Los equipos de la Liga MX comenzaron a definir sus plantillas para el torneo Apertura 2026 con movimientos en los banquillos y la incorporación de futbolistas procedentes del mercado nacional e internacional. Estos son los fichajes y las salidas anunciadas oficialmente hasta el momento.

América

Altas

Jugador o entrenadorClub de procedencia
Guillermo Almada (DT)Real Oviedo

Bajas

Jugador o entrenadorClub de destino
André Jardine (DT)Agente libre
Cristian CalderónPumas
Néstor AraujoAgente libre

Atlante

Altas

Jugador o entrenadorClub de procedencia
Miguel Herrera (DT)Agente libre
Diego BaguiXolos de Tijuana
Joaquín MoxicaMonterrey
Paolo AdameMazatlán
Gustavo SánchezMonterrey
Óscar JiménezLeón
Jhojan JulioQuerétaro
Eduardo TerceroTigres

Bajas

Sin bajas reportadas.

Atlas

Altas

JugadorClub de procedencia
Ryan MmaeeOmonia Nicosia
Milton ValenzuelaIndependiente de Avellaneda
Luís Henriques de Barros Lopes “Duk”Leganés
Luis EstevesGil Vicente

Bajas

JugadorClub de destino
Eduardo AguirreSantos Laguna
Diego GonzálezSantos Laguna
Róber PierAgente libre
Gustavo del PreteAgente libre

Atlético de San Luis

Altas

Jugador o entrenadorClub de procedencia
Diego Mejía (DT)Agente libre
Ronaldo NájeraAtlético Madrileño, fin de préstamo

Bajas

Sin bajas reportadas.

Chivas de Guadalajara

Altas

JugadorClub de procedencia
Jordan CarrilloSantos Laguna
Kevin CastañedaXolos de Tijuana

Bajas

JugadorClub de destino
Erick GutiérrezToluca
Gilberto SepúlvedaFC Juárez, préstamo
Yael PadillaXolos de Tijuana, préstamo
Diego OchoaNecaxa, préstamo

Cruz Azul

Altas

JugadorClub de procedencia
Juan José CaleroVenados FC

Bajas

Sin bajas reportadas.

FC Juárez

Altas

JugadorClub de procedencia
Gilberto SepúlvedaChivas de Guadalajara, préstamo
Lucas RomeroTacuary Football

Bajas

JugadorClub de destino
Rodolfo PizarroPachuca

Gallos Blancos de Querétaro

Altas

Sin altas reportadas.

Bajas

JugadorClub de destino
Eduardo ArmentaAgente libre
Fernando González PeñaAgente libre
Jaime GómezAgente libre
Jhojan JulioAtlante
Lucas RodríguezAgente libre
Luis GutiérrezAgente libre
Luis VillegasAgente libre

León

Altas

Sin altas reportadas.

Bajas

JugadorClub de destino
Óscar JiménezAtlante

Monterrey

Altas

Jugador o entrenadorClub de procedencia
Matías Almeyda (DT)Agente libre
Diego RossiColumbus Crew

Bajas

JugadorClub de destino
Sergio CanalesAgente libre
Anthony MartialAgente libre
Joaquín MoxicaAtlante
Gustavo SánchezAtlante

Necaxa

Altas

JugadorClub de procedencia
Pedro PedrazaPachuca
Diego OchoaChivas de Guadalajara

Bajas

JugadorClub de destino
Ezequiel UnsaínTalleres de Córdoba

Pachuca

Altas

Jugador o entrenadorClub de procedencia
Benjamín Mora (DT)Agente libre
Rodolfo PizarroFC Juárez
Mauricio IsaísLeón
Francisco VenegasQuerétaro

Bajas

JugadorClub de destino
Luis QuiñonesAmérica de Cali

Puebla

Altas

Jugador o entrenadorClub de procedencia
Gerardo Espinoza (DT)Agente libre
Lucas CamiloBotafogo
Luifer HernándezCúcuta

Bajas

JugadorClub de destino
Esteban LozanoAmérica, fin de préstamo
Angelo AraosAgente libre
Owen GonzálezPachuca, fin de préstamo
Pablo GamarraArgentinos Juniors, fin de préstamo
Miguel RamírezAmérica, fin de préstamo

Pumas

Altas

Jugador o entrenadorClub de procedencia
Esteban Solari (DT)Pachuca
Cristian CalderónAmérica
Sebastián CórdovaToluca

Bajas

Jugador o entrenadorClub de destino
Efraín Juárez (DT)Győri ETO

Santos Laguna

Altas

Jugador o entrenadorClub de procedencia
Renato Paiva (DT)Santos Laguna
Mauricio CuevasLA Galaxy
Eduardo AguirreAtlas
Diego GonzálezAtlas
Felipe Sánchez AstrologSchalke 04

Bajas

JugadorClub de destino
Jordan CarrilloChivas de Guadalajara

Tigres

Altas

Sin altas reportadas.

Bajas

JugadorClub de destino
André-Pierre GignacAgente libre
Eduardo TerceroAtlante

Toluca

Altas

JugadorClub de procedencia
Víctor GuzmánAgente libre
Erick GutiérrezChivas de Guadalajara

Bajas

JugadorClub de destino
Sebastián CórdovaPumas

Xolos de Tijuana

Altas

JugadorClub de procedencia
Yael PadillaChivas de Guadalajara

Bajas

JugadorClub de destino
Kevin CastañedaChivas de Guadalajara
Diego BaguiAtlante

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