Jornada 1 Liga MX, en vivo: horarios, pronósticos dónde ver los partidos del Apertura 2026

A pocos días de que la Copa del Mundo 2026 conozca a su campeón, el fútbol mexicano retomará la actividad con el inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La jornada 1 marcará el comienzo de una nueva competencia, en la que los 18 clubes buscarán sumar desde el primer fin de semana y establecer el rumbo de su participación.
Cruz Azul llegará como el campeón defensor después de conquistar el título el semestre pasado. La Máquina afrontará el reto de refrendar la corona y mantenerse como uno de los principales contendientes, en un certamen que también presentará cambios importantes entre sus participantes.
La principal novedad será el regreso de los Potros de Hierro del Atlante a la Primera División después de 12 años de ausencia. El conjunto azulgrana ocupará el lugar de Mazatlán FC y completará la lista de 18 equipos, mientras que la primera jornada ofrecerá enfrentamientos históricos y duelos que comenzarán a definir las aspiraciones de cada club.
¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 1 de la Liga MX 2026? Canales de TV y online
Te dejamos la guía con las fechas, televisora, estadio y horario de los encuentros de la Fecha 1 del Apertura 2026 de la Liga MX a disputarse esta semana, encuentros que abren el telón de un nuevo certamen en México.
Jueves 16 de julio
Necaxa vs Atlante | 19:00 | Estadio Victoria, Aguascalientes | FOX One.
Tijuana vs Tigres | 21:00 | Estadio Caliente, Tijuana | FOX One.
Viernes 17 de julio
Atlético de San Luis vs Cruz Azul | 19:00 | Estadio Libertad Financiera, San Luis | ESPN, Vix Premium, y Disney+.
León vs Atlas | 21:00 | Estadio Nou Camp, Guanajuato | FOX One.
FC Juárez vs Puebla | 21:00 | Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez | Azteca 7 y Fox One.
Sábado 18 de julio
Pumas UNAM vs Pachuca | 17:00 | Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México | Canal 5, TUDN y Vix Premium.
Monterrey vs Santos Laguna | 19:00 | Estadio BBVA, Monterrey | Canal 5, TUDN y Vix Premium.
Chivas vs Toluca | 19:07 | Estadio Akron, Guadalajara | Amazon Prime Video.
Querétaro vs América | 21:00 | Estadio La Corregidora, Querétaro | Fox One
Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada 1 de la Liga MX
Debido a los antecedentes recientes entre los equipos, su desempeño en los últimos torneos y los momios consultados en Caliente.mx, estos son los pronósticos y favoritos para cada uno de los partidos de la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Necaxa vs Atlante: Necaxa es favorito (-110). Los Rayos cuentan con la ventaja de jugar como locales y enfrentarán a un Atlante que disputará su primer encuentro en la máxima categoría después de 12 años. Una apuesta de 100 pesos dejaría una ganancia neta de 90.91 pesos y un cobro total de 190.91 pesos. El triunfo de los Potros aparece con +275 y el empate con +270.
Tijuana vs Tigres: Tigres es favorito (+100). Aunque jugarán como visitantes, los felinos presentan el momio más bajo del partido frente al +260 de Xolos. Una apuesta de 100 pesos por Tigres generaría una ganancia neta de 100 pesos, para recibir un total de 200 pesos en caso de acertar.
León vs Atlas: León es favorito (-103). La localía coloca a la Fiera ligeramente por delante de los rojinegros, quienes aparecen con +280, mientras que el empate paga +245. Apostar 100 pesos por León entregaría una ganancia de 97.09 pesos y un cobro total de 197.09 pesos.
Atlético de San Luis vs Cruz Azul: Cruz Azul es favorito (-117). La Máquina comenzará la defensa de su campeonato como visitante, pero el mercado la coloca por encima de los potosinos, cuyo triunfo se paga en +295. Una apuesta de 100 pesos por los celestes dejaría 85.47 pesos de ganancia y un pago total de 185.47 pesos.
FC Juárez vs Puebla: Juárez es favorito (-150). Los Bravos presentan una de las ventajas más amplias de la fecha, favorecidos por su condición de local ante un Puebla que tiene momio de +390. Al apostar 100 pesos por Juárez, la ganancia neta sería de 66.67 pesos y el cobro total alcanzaría los 166.67 pesos.
Pumas vs Pachuca: Pumas es favorito (+126). El encuentro luce equilibrado, ya que los universitarios no tienen un momio negativo y Pachuca aparece con +200. La localía inclina el pronóstico hacia Pumas: una apuesta de 100 pesos ofrecería una ganancia de 126 pesos y una devolución total de 226 pesos.
Chivas vs Toluca: Guadalajara es favorito (+125). El Rebaño parte con una ligera ventaja por jugar en casa, aunque el +200 de Toluca refleja que no existe un favorito contundente. Apostar 100 pesos por Chivas dejaría una ganancia neta de 125 pesos, además de la devolución de la inversión, para cobrar 225 pesos.
Monterrey vs Santos: Rayados es favorito (-189). Monterrey es el equipo con el momio más bajo de toda la jornada, por lo que aparece como el favorito más marcado de la fecha. Santos paga +440 por la sorpresa; en cambio, una apuesta de 100 pesos por Rayados produciría una ganancia de 52.91 pesos y un cobro total de 152.91 pesos.
Querétaro vs América: América es favorito (-103). Las Águilas parten por delante pese a jugar como visitantes, mientras que la victoria de los Gallos Blancos se paga en +275. Una apuesta de 100 pesos por América otorgaría una ganancia neta de 97.09 pesos y un cobro total de 197.09 pesos.
De acuerdo con los momios, Monterrey, FC Juárez y Cruz Azul son los favoritos más claros de la primera jornada. En contraste, los encuentros Pumas-Pachuca y Chivas-Toluca presentan líneas más equilibradas, por lo que el mercado anticipa partidos con un pronóstico menos definido.
Altas y bajas oficiales: ¿cuáles son los fichajes concretados para el Apertura 2026? Tabla por equipos
Los equipos de la Liga MX comenzaron a definir sus plantillas para el torneo Apertura 2026 con movimientos en los banquillos y la incorporación de futbolistas procedentes del mercado nacional e internacional. Estos son los fichajes y las salidas anunciadas oficialmente hasta el momento.