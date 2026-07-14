¿Busca revancha? Erick Gutiérrez rompe el silencio tras su salida de Chivas

El centrocampista enfrentará a su exequipo este fin de semana con la camiseta de los Diablos Rojos del Toluca

Guti prefiere olvidar su salida de las Chivas | Imago7

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX está por arrancar, y el Deportivo Toluca ultima detalles para enfrentar a Chivas en la primera fecha, partido que tiene un tinte especial para Erick Gutiérrez, uno de los refuerzos escarlata, que llegó tras estar prácticamente parado el último torneo al no entrar en planes de Gabriel Milito, estratega del Rebaño.

En su primera conferencia como elemento de los Choriceros, Erick afirmó que no toma este nuevo reto como revancha de lo que pasó, sino como una oportunidad para demostrarse a sí mismo que puede seguir aportando: “Trato de no tomarlo como revancha porque se vuelve algo personal. Fueron cinco meses complicados para mí y familia, después traté de fluir y trabajar con el Tapatío. Voy a ser yo, sé que todavía puedo, me cuido muchísimo, y más que demostrar, demostrarme a mí que todavía puedo. Sé que la primera jornada es ante Chivas, tengo muy buenos compañeros y amistades, y sé que existe ese morbo de que ‘Erick Gutiérrez va a venir a demostrar’, pero voy a jugar como siempre, tratando de dar el 100% para ganar”.

Al ser cuestionado sobre qué sucedió realmente con el cuerpo técnico del Guadalajara para ya no ser tomado en cuenta, optó por no dar detalles, pero admitió que vivió momentos muy difíciles: “A lo largo de mi carrera, no tuve problemas ni he estado envuelto en polémicas; no hablé en seis y tampoco lo voy a hablar ahora, lo que pasó se queda ahí. A lo mejor pude cambiar algunas cosas, pero soy un jugador competitivo que me encanta jugar, y no voy a cambiar, quizás trabajar más y no mostrar cosas que pueden malinterpretar. Mi consciencia está tranquila”.

Por otra parte, dijo sentirse muy feliz por este nuevo reto, sobre todo en club que viene de grandes semestres y que tendrá en disputa varios títulos: “Siempre agradecido con Toluca, porque desde que se me separó de Chivas mostró interés en mí, no me moví por cosas personales. Es una gran ilusión venir acá, sabemos que Toluca está compitiendo muy bien, y tiene buen equipo; me convenció el interés, la forma de hablarme y el hacerme sentir importante, porque ya no quería jugar. Vengo a un proyecto ganador”.

Del mismo modo, confesó que por el sistema de juego de Antonio ‘Turco’ Mohamed seguramente tendrá mucha más movilidad dentro de la cancha, a diferencia de los últimos certámenes con Chivas, donde estaba fijo en la contención: “Lo que me piden, que me sorprendió, es tener mucha libertad al jugar, que no la había tenido hace mucho tiempo, de llegar al área y moverme más libre porque el estilo de Toluca es mucha movilidad y juego por dentro, y eso me hace sentir más cómodo”.

Por último, además de reiterar que el ser buscado por los Diablos le regresó la emoción de jugar, mencionó que hará todo lo posible para intentar suplir a Marcel Ruiz, quien estará fuera varios meses por su lesión: “Cuando recibí el interés de Toluca, y como jugador al estar sin jugar bastante tiempo, fue algo importante, y me sentí muy bien porque a veces la cabeza te puede jugar diferente de que a lo mejor ya no puedes jugar o que ya pasó tu tiempo, y con el interés volvieron las ganas de jugar; me hicieron sentir muy importante. Entiendo la baja de Marcel, un jugador muy importante para Toluca, había subido mucho su nivel y sé lo que representa para el grupo, y yo trato de hacer bien las cosas, tengo buen control de juego y tratar de dar asistencias”.

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