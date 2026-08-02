¡Escalofriante! Orbelín Pineda muestra la herida que sufrió ante Atlas

ras recibir nueve puntos de sutura, el jugador continuó brevemente antes de ser sustituido por Jorge Rodríguez. El equipo deberá evaluar la evolución médica de Pineda para determinar su disponibilidad

El atacante se mostró molesto tras la demora de la revisión de la jugada | Imago7

Orbelín Pineda utilizó sus redes sociales para mostrar la lesión que sufrió durante el partido entre Atlas y Monterrey, correspondiente a la jornada 3 del Apertura 2026. El mediocampista publicó una imagen de la cortada que presentó en la pierna izquierda tras una disputa por el balón con Duk.

La acción ocurrió durante la segunda mitad en el Estadio Jalisco, cuando el jugador del Atlas intentó recuperar la posesión y alcanzó a Pineda. El futbolista de Rayados quedó tendido sobre el césped y solicitó la atención del cuerpo médico debido a la herida.

Los integrantes de los servicios médicos ingresaron para revisar la zona afectada y detener el sangrado. Durante esos minutos, el cuerpo técnico de Monterrey evaluó si el seleccionado mexicano podía continuar dentro del encuentro o debía abandonar la cancha.

Tras unos instantes de reclamos de Pineda al cuerpo arbitral, la jugada fue revisada por el cuerpo arbitral mediante el VAR. El silbante acudió al monitor para observar el contacto y valorar la sanción correspondiente, mientras Pineda permanecía bajo atención cerca del lugar donde se produjo la acción.

Orbelín se mostró molesto en sus redes sociales | IG: orbelin7pineda

Después de recibir el tratamiento, Orbelín logró ponerse de pie y continuar con su participación durante algunos minutos. El mediocampista tomó precauciones para desplazarse y posteriormente dejó su lugar a Jorge Rodríguez como parte de los cambios realizados por Monterrey.

La publicación del jugador permitió observar el corte que dejó el contacto y generó reacciones entre los seguidores de Rayados. Por su parte, el delantero externó su molestia ya que, a pesar de que la jugada se terminó revisando, lo que generó la expulsión de Duk, no dio crédito al hecho de que hayan tardado tanto en la revisión, aun cuando la lesión fue por demás evidente. Hasta el momento solo se ha revelado que recibió nueve puntos de sutura; aunque no se ha dado a conocer un reporte médico que establezca si necesitará más estudios o un periodo de recuperación.

Monterrey terminó el encuentro con una victoria de 2-0 sobre Atlas, gracias a los goles de Diego Rossi y Lucas Ocampos. Ahora, el club deberá revisar la evolución de Pineda antes de definir su disponibilidad para los siguientes compromisos, tanto en el Apertura 2026 como en la Leagues Cup.

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