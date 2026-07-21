Orbelín Pineda, comprometido con ser el líder de Rayados: “Vengo a trabajar y dar lo mejor de mí”

El exjugador del AEK Atenas se reencuentra con Matías Almeyda en Monterrey, donde busca demostrar las ganas que tiene dentro de la cancha

Orbelín se compromete a ser protagonista con Rayados. | Claro Sports.

Orbelín Pineda fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Rayados de Monterrey para el Apertura 2026, en una conferencia de prensa donde el mediocampista mexicano destacó la ilusión por iniciar una nueva etapa en su carrera y aseguró que llega con el objetivo de aportar dentro del campo para ayudar al equipo a conseguir títulos.

El futbolista agradeció el interés que la institución regiomontana mostró por incorporarlo y señaló que su prioridad será adaptarse lo más rápido posible al plantel dirigido por Matías Almyeda. Pineda afirmó que llega con disposición para competir y buscar su mejor versión en cada partido.

“Voy a disfrutar, dar lo mejor de mí y ayudar a mis compañeros para conseguir grandes cosas. Siempre espero la mejor versión de mí”, expresó el mediocampista durante su presentación con el conjunto albiazul.

El seleccionado mexicano en el Mundial 2026 también habló sobre el reto que representa jugar en una institución como Rayados, donde la exigencia es competir por todos los objetivos. Orbelín reconoció que el equipo tendrá partidos complicados durante la temporada, pero aseguró que el trabajo será clave para responder ante los momentos importantes.

“Estamos preparados para poder jugar de esa manera. Nos vamos a enfrentar con equipos que te van a hacer difícil el juego, pero creo que vamos a prepararnos lo mejor posible para estar en esos momentos adecuados. Trabajaremos al 100%, porque esto del fútbol es una pasada y hay que disfrutarlo al máximo”, comentó.

Orbelín Pineda destaca la llegada de Rafael Márquez al Tri

Durante la conferencia, Orbelín Pineda también tuvo palabras para Rafael Márquez, quien recientemente asumió un nuevo rol dentro de la selección mexicana. El mediocampista reconoció la trayectoria del exdefensor y aseguró que su experiencia será importante para el fútbol azteca.

“Desearle mucho éxito a Rafa ahora que le toca. Sabemos que nos va a ayudar porque lo conocemos muy bien. Es un tipazo, un referente”, señaló.

Pineda agregó que mantiene la ilusión de representar nuevamente a México y que trabajará con Rayados para estar en condiciones de competir por un lugar en la selección nacional.

“Vengo a trabajar, a dar lo mejor y si se da la oportunidad de representar a mi país, hacerlo de buena manera”, explicó el nuevo futbolista de Monterrey.

Orbelín y el reto de convertirse en referente de Rayados

Uno de los temas que surgió durante su presentación fue la posibilidad de convertirse en un líder dentro del vestidor de Rayados. Ante esta situación, Orbelín señaló que el liderazgo se construye con actuaciones dentro del terreno de juego.

“Lo más importante de ser un líder es demostrar dentro de la cancha las ganas que tienes, dar buenos partidos, espectáculo y buenos resultados. Eso te lleva a ser un jugador referente con jerarquía y a eso vengo, con muchas ganas, ilusión y de llegar lo más alto posible”, afirmó.

El mediocampista también habló sobre la importancia de los partidos ante Tigres, uno de los grandes objetivos para cualquier futbolista que llega al conjunto regiomontano.

“Todos los clásicos se quieren ganar”, mencionó Orbelín sobre el duelo más esperado por la afición de Monterrey.

Con su llegada a Rayados, Pineda suma una nueva experiencia dentro del fútbol mexicano después de sus etapas con Querétaro, Chivas y Cruz Azul, además de su recorrido por Europa con Celta de Vigo y AEK Atenas. Ahora buscará convertirse en una pieza importante del proyecto encabezado por Matías Almeyda y competir por los títulos que exige la institución.

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