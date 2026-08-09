Óscar Perea, sin garantías para un América ávido de soluciones

El colombiano suma 19 partidos en el año, apenas cuatro como titular, y no registra goles ni asistencias antes de incorporarse a Coapa

Óscar Perea se ilusiona con su llegada al América. | @ClubAmerica

América incorporó a Óscar Perea como su primer refuerzo para el Apertura 2026, aunque el atacante colombiano llega a Coapa después de un periodo prolongado sin actividad. Su último partido se remonta a abril y, en lo que va del año, acumula 19 encuentros con el AVS de Portugal, pero únicamente cuatro apariciones como titular. Además, Perea no ha conseguido marcar ni asistir durante 2026 y tampoco ha completado los 90 minutos en ninguno de esos compromisos. Su debut con las Águilas está previsto dentro de aproximadamente dos semanas, por lo que Guillermo Almada deberá trabajar en su adaptación antes de considerarlo para una mayor carga de minutos.

En el balance de la temporada 2025-2026 a nivel de clubes, Perea registra 30 partidos, 12 de ellos como titular, con dos goles y sin asistencias. La última vez que disputó un encuentro completo fue en noviembre de 2025, frente al Gil Vicente, mientras que su etapa de mayor continuidad reciente se produjo con la selección de Colombia en el Mundial sub 20, donde fue titular en siete partidos y marcó dos goles. América apuesta por integrarlo dentro del proyecto de Almada como una alternativa joven para el ataque, aunque su falta de ritmo competitivo será uno de los principales factores a seguir durante sus primeras semanas en Coapa. Lee la nota completa.

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