Romina Hinojosa hace historia: primera mexicana en completar el Tour de Francia Femenil

La ciclista tricolor terminó las nueve etapas y los 1,174 kilómetros hasta Niza; cerró en el lugar 113 de la clasificación general

Isaac del Toro, presente para apoyar a Romina Hinojosa | @LottoIntermarch

Romina Hinojosa completó este domingo una participación histórica para el ciclismo mexicano al convertirse en la primera representante del país en competir y finalizar el Tour de Francia Femenil en su era moderna. La corredora del Lotto Intermarché Ladies llegó a Niza después de superar las nueve etapas y los 1,174 kilómetros de recorrido de la edición 2026.

La mexicana terminó la última jornada en la posición 91, con un tiempo de 3 horas, 9 minutos y 13 segundos. Con ese resultado cerró su participación en el puesto 113 de la clasificación general, con un acumulado de 33 horas, 48 minutos y 33 segundos. Hinojosa fue 113 entre las 147 ciclistas que tomaron la salida al comienzo de la competencia.

Además, sumó 20 puntos durante las nueve jornadas para ocupar el lugar 44 de la clasificación por puntos, correspondiente a la disputa por el maillot verde.

De su debut en Lausana a su mejor resultado en Niza

Hinojosa comenzó su Tour el 1 de agosto con la etapa de 138 kilómetros con llegada a Lausana. En su primera jornada terminó en el puesto 129 con un registro de 3:44:05, a 14:54 de Lorena Wiebes, ganadora de la etapa y primera portadora del maillot amarillo.

Un día después, la mexicana volvió a alcanzar la meta en una jornada de 147 kilómetros marcada por las altas temperaturas y las bajas dentro de su equipo. Hinojosa terminó junto a su compañera Dina Boels, a quien acompañó y animó en los kilómetros finales antes de que ambas celebraran haber completado el recorrido.

El Tour fue reduciendo progresivamente al Lotto Intermarché Ladies. De las corredoras que comenzaron la prueba, únicamente tres integrantes del equipo llegaron hasta la última jornada. Hinojosa se mantuvo en competencia mientras cumplía labores para la formación belga, participando en intentos de fuga, cerrando espacios y trabajando para sus compañeras.

Su progresión quedó reflejada en la octava etapa, de 171.9 kilómetros entre Sisteron y Niza. La mexicana consiguió entonces su mejor posición de toda la carrera al cruzar la meta en el lugar 42, resultado que también le permitió avanzar del puesto 127 al 121 de la clasificación general antes de la jornada definitiva.

La última prueba presentó otros 99 kilómetros alrededor de Niza, con cuatro ascensos al Col d’Èze. Hinojosa volvió a completar el recorrido, ahora en el puesto 91 y con 3:09:13, para asegurar su presencia entre las ciclistas que terminaron las nueve etapas.

Isaac del Toro, presente para apoyar a Romina Hinojosa

En las últimas dos etapas, Hinojosa contó con el apoyo de Isaac del Toro, quien se hizo presente en Niza para acompañarla en el cierre de su histórica participación con el Lotto Intermarché Ladies.

El de Ensenada la alentó durante los exigentes ascensos al Col d’Èze y después se adelantó hasta la zona de meta para esperarla. Una vez que Hinojosa cruzó la línea y completó las nueve etapas de la competencia, ambos se encontraron y celebraron con un abrazo el objetivo cumplido.

La escena reunió a dos protagonistas de un año sin precedentes para el ciclismo mexicano. Del Toro viene de terminar tercero en la clasificación general de la prueba varonil y convertirse en el primer representante nacional en subir al podio de la Grande Boucle, mientras Hinojosa hizo historia como la primera mexicana en disputar y completar el Tour de Francia Femenil en su era moderna.

🇲🇽 Isaac Del Toro knows exactly how this feels! A few weeks after completing his first Tour de France, he's at the finish to welcome Romina Hinojosa as she completes hers.



Isaac Del Toro sait exactement ce que ça fait ! Quelques semaines après avoir bouclé son premier Tour de… pic.twitter.com/9kxbgD14XE — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) August 9, 2026

Demi Vollering conquista su segundo Tour de Francia

La edición 2026 terminó con Demi Vollering como campeona. La neerlandesa llegó a la última etapa con el maillot amarillo y confirmó el título después de atacar a 600 metros de la cima del último ascenso al Col d’Èze.

Vollering consiguió además su sexta victoria de etapa en la historia del Tour de Francia Femenil y cerró su segundo título de la clasificación general, después del obtenido en 2023. Con el resultado se convirtió en la primera ciclista que gana dos ediciones desde el regreso de la competencia en 2022.

La neerlandesa también mantuvo su presencia en el podio en cada una de sus cinco participaciones: fue segunda en 2022, campeona en 2023, segunda en 2024 y 2025, y volvió a conquistar el maillot amarillo en 2026.

Para México, el cierre en Niza dejó otro registro: Romina Hinojosa tomó la salida como la primera mexicana de la era moderna del Tour de Francia Femenil y, nueve etapas y 1,174 kilómetros después, también se convirtió en la primera en terminarlo.

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