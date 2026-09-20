Gabriel Milito explota tras empate del Clásico Nacional y señala golazo de Borja como punto de quiebre

Santiago Sandoval y Hugo Camberos recibieron el respaldo de Milito tras su llamado a la Selección Mexicana de Rafael Márquez

Chivas terminó con un sabor amargo después de empatar 2-2 frente al América en el Estadio Azteca, por la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. El Rebaño llegó a tener una ventaja de dos goles, pero una chilena de Miguel Borja cambió el desarrollo del partido y abrió el camino para la reacción azulcrema.

Gabriel Milito reconoció que su equipo perdió parte del control que había mostrado durante la primera mitad. El entrenador consideró que el 2-1 de Borja modificó el estado anímico del América y sorprendió tanto a los futbolistas como a los aficionados, antes de que las Águilas encontraran el empate poco después.

“Me hubiese gustado ganar tres de tres. Creo que teníamos el partido en la mano, bastante controlado. Se encontraron con ese magnífico gol que sorprendió a todos: a los jugadores, a Tala, a la afición y seguramente a los que lo estaban viendo por televisión”, explicó Milito al término del encuentro.

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Para el técnico rojiblanco, la chilena del colombiano representó el momento que modificó el rumbo del Clásico Nacional. “Eso le dio un empujón anímico muy grande. Después llega el empate muy rápido, por una decisión que podíamos haber tomado mejor”, añadió sobre la reacción del conjunto dirigido por Guillermo Almada.

Milito también señaló que las modificaciones obligadas afectaron la estructura de Chivas durante la segunda mitad. La salida de algunos futbolistas provocó movimientos posicionales, incluido el de Roberto ‘Piojo’ Alvarado. El estratega consideró que su equipo necesitó posesiones más largas para quitarle ritmo al América después del 2-1.

“No pudimos tener ese control que sí tuvimos en la primera parte. El rival arriesgó por la necesidad y nosotros tampoco pudimos sostener a nuestros dos carrileros”, explicó. Milito señaló que la intención inicial no cambió, pero las circunstancias del encuentro obligaron al equipo a modificar su funcionamiento.

Pese a la molestia por el resultado, el argentino también reconoció el mérito del América. “Se nos escaparon tres puntos porque hay un rival que juega y que en el segundo tiempo, a partir de ese golazo, se metió en el partido”, comentó. Para Milito, Chivas no mantuvo el nivel mostrado durante la primera mitad.

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Milito, contento con el llamado de Santiago Sandoval y Hugo Camberos a la Selección Mexicana

El entrenador también habló sobre la convocatoria de Santiago Sandoval y Hugo Camberos a la Selección Mexicana de Rafael Márquez. Milito reveló que felicitó personalmente a los dos futbolistas y destacó el proceso que han seguido dentro de Chivas antes de recibir la oportunidad con el combinado nacional.

“Los felicité a los dos porque realmente lo han hecho muy bien en juveniles. En el caso de Santi, con mucha más participación en el primer equipo y siendo un jugador muy importante, además de ser tan joven”, explicó. Sobre Camberos, recordó que aprovechó los minutos que recibió durante la ausencia por lesión de uno de sus compañeros.

Milito considera que el llamado puede representar un nuevo paso en las carreras de ambos jugadores. “Son dos jugadores con mucho futuro y espero que disfruten de esta nueva experiencia, de poder vestir la camiseta de la selección. Es una gran satisfacción para ellos y para nosotros también”, afirmó.

Finalmente, el entrenador descartó que el empate cambie la valoración que tiene sobre el presente de Chivas. Milito sostuvo que su equipo tuvo pasajes en los que superó al América y admitió que el 2-2 dejó molestia por la ventaja desperdiciada, aunque insistió en que el proyecto debe mantener la misma línea rumbo a las siguientes jornadas.

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