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Atlético Bucaramanga vs Internacional de Bogotá, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 11

Publicado por Redacción Claro Sports

Sigue en vivo el duelo de la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II entre Atlético Bucaramanga e Internacional de Bogotá.

Bucaramanga vs Internacional de Bogotá en vivo por la Liga BetPlay
Bucaramanga vs Internacional de Bogotá en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega Atlético Bucaramanga vs Internacional de Bogotá y dónde ver en vivo hoy 20 de septiembre de 2026?

El partido entre el cuadro bumangués, correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II y que será en el Américo Montanini, se disputará a partir de las 4:05 p.m. Por otra parte, la transmisión del mismo será por medio del canal Win Sports + y por Win Play.

Alineaciones Atlético Bucaramanga vs Internacional de Bogotá: así salen a la fecha 11 de la Liga Betplay 2026-II

Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Aldair Gutiérrez, José García, José Ortiz, Carlos Romaña, Fredy Hinestroza; Felix Charrupí, Fabry Castro, Fredy Salazar; Luciano Pons y Émerson Baralla. D.T.: Pablo Peirano.

Inter de Bogotá: Wúilker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Miguel Pernía; Larry Vásquez, Déwar Victoria, Johan Caballero, Yullián Gómez; Facundo Boné, Cristian Dájome y Fabricio Sanguinetti. D.T.: Ricardo Valiño.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 11 de Liga Betplay 2026?

Atlético Bucaramanga e Internacional de Bogotá disputan un duelo parejo tras su antecedente de igualar 0-0 en la primera mitad del año. El planteamiento ordenado en defensa del conjunto local, sumado al enfoque cauteloso del visitante en sus desplazamientos, perfila un partido trabado y con escasas opciones en las áreas. Por ello, el pronóstico más probable apunta a un empate cerrado con menos de 2.5 goles en el marcador total.

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