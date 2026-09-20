Atlético Bucaramanga vs Internacional de Bogotá, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 11

Sigue en vivo el duelo de la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II entre Atlético Bucaramanga e Internacional de Bogotá.

Bucaramanga vs Internacional de Bogotá en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega Atlético Bucaramanga vs Internacional de Bogotá y dónde ver en vivo hoy 20 de septiembre de 2026?

El partido entre el cuadro bumangués, correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II y que será en el Américo Montanini, se disputará a partir de las 4:05 p.m. Por otra parte, la transmisión del mismo será por medio del canal Win Sports + y por Win Play.

Alineaciones Atlético Bucaramanga vs Internacional de Bogotá: así salen a la fecha 11 de la Liga Betplay 2026-II

Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Aldair Gutiérrez, José García, José Ortiz, Carlos Romaña, Fredy Hinestroza; Felix Charrupí, Fabry Castro, Fredy Salazar; Luciano Pons y Émerson Baralla. D.T.: Pablo Peirano.

Inter de Bogotá: Wúilker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Miguel Pernía; Larry Vásquez, Déwar Victoria, Johan Caballero, Yullián Gómez; Facundo Boné, Cristian Dájome y Fabricio Sanguinetti. D.T.: Ricardo Valiño.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 11 de Liga Betplay 2026?

Atlético Bucaramanga e Internacional de Bogotá disputan un duelo parejo tras su antecedente de igualar 0-0 en la primera mitad del año. El planteamiento ordenado en defensa del conjunto local, sumado al enfoque cauteloso del visitante en sus desplazamientos, perfila un partido trabado y con escasas opciones en las áreas. Por ello, el pronóstico más probable apunta a un empate cerrado con menos de 2.5 goles en el marcador total.

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