Atlético Bucaramanga vs Internacional de Bogotá, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 11
Sigue en vivo el duelo de la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II entre Atlético Bucaramanga e Internacional de Bogotá.
¿A qué hora juega Atlético Bucaramanga vs Internacional de Bogotá y dónde ver en vivo hoy 20 de septiembre de 2026?
El partido entre el cuadro bumangués, correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II y que será en el Américo Montanini, se disputará a partir de las 4:05 p.m. Por otra parte, la transmisión del mismo será por medio del canal Win Sports + y por Win Play.
Alineaciones Atlético Bucaramanga vs Internacional de Bogotá: así salen a la fecha 11 de la Liga Betplay 2026-II
Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Aldair Gutiérrez, José García, José Ortiz, Carlos Romaña, Fredy Hinestroza; Felix Charrupí, Fabry Castro, Fredy Salazar; Luciano Pons y Émerson Baralla. D.T.: Pablo Peirano.
Inter de Bogotá: Wúilker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Miguel Pernía; Larry Vásquez, Déwar Victoria, Johan Caballero, Yullián Gómez; Facundo Boné, Cristian Dájome y Fabricio Sanguinetti. D.T.: Ricardo Valiño.
¿Quién es favorito para ganar la fecha 11 de Liga Betplay 2026?
Atlético Bucaramanga e Internacional de Bogotá disputan un duelo parejo tras su antecedente de igualar 0-0 en la primera mitad del año. El planteamiento ordenado en defensa del conjunto local, sumado al enfoque cauteloso del visitante en sus desplazamientos, perfila un partido trabado y con escasas opciones en las áreas. Por ello, el pronóstico más probable apunta a un empate cerrado con menos de 2.5 goles en el marcador total.