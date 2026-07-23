Chivas vs FC Juárez en vivo la Liga MX: horario y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 2

El conjunto Rojiblanco buscará su primera victoria del torneo ante los Bravos en el Estadio Akron, luego de la derrota ante el Toluca

Chivas vs Juárez, ¿el partido será por TV abierta? | Claro Sports

Chivas y FC Juárez se enfrentarán este sábado 25 de julio en el Estadio Akron por la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido programado a las 17:00 horas del centro de México, con el silbatazo inicial previsto alrededor de las 17:07. La transmisión será exclusiva de Amazon Prime Video en territorio mexicano, mientras que el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas, goles y estadísticas podrán consultarse en Claro Sports. Armando ‘La Hormiga’ González y Roberto Alvarado serán los jugadores a seguir por el Guadalajara, mientras que Óscar Estupiñán aparece como una de las principales opciones ofensivas de los Bravos.

El Guadalajara llega con la obligación de responder después de perder 0-2 ante Toluca en su presentación, también disputada en el Estadio Akron. El resultado dejó al conjunto dirigido por Gabriel Milito en el lugar 18 de la tabla después de la primera fecha, sin puntos, sin goles anotados y con dos tantos recibidos. Luis Romo reconoció que el equipo necesita corregir lo mostrado ante los Diablos Rojos y marcó la meta del plantel: “Hoy tenemos que ser campeones. Los objetivos ya no son llegar a Liguilla… Hoy ya es totalmente el campeonato”.

FC Juárez tampoco consiguió sumar en el inicio del campeonato. Los Bravos cayeron 0-1 frente al Puebla en el Estadio Olímpico Benito Juárez, resultado que los ubicó en el puesto 15 después de la jornada inaugural. El equipo de Pedro Caixinha recibió el gol durante el inicio del encuentro y no pudo igualar, pese a que La Franja terminó el partido con diez futbolistas. Ahora tendrá su primera salida del torneo ante un Guadalajara que tampoco puede permitirse otro tropiezo.

Fecha, horario y dónde ver el Chivas vs FC Juárez del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido Chivas vs FC Juárez se jugará el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco. La programación del club marca las 17:00 horas, aunque distintas plataformas de seguimiento colocan el comienzo oficial a las 17:07, tiempo del centro de México.

La plataforma de Amazon tendrá la transmisión exclusiva para México, por lo que no se podrá ver en televisión abierta, mientras que en Claro Sports podrás seguir todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.

🇦🇹 Ya quiero que sea sábadoooo 🔥 pic.twitter.com/kcc8E6fhnG — CHIVAS (@Chivas) July 23, 2026

Alineaciones probables del Chivas vs FC Juárez para la jornada 2 de la Liga MX 2026

Gabriel Milito tendrá que modificar su ataque debido a la suspensión de Ángel Sepúlveda, quien recibió una tarjeta roja directa en la segunda mitad del partido contra Toluca. Armando González se perfila para ocupar el puesto de centro delantero después de ingresar de cambio y generar algunas de las aproximaciones más claras del Guadalajara en el debut.

El entrenador rojiblanco podría mantener la estructura utilizada en la primera fecha y realizar solamente el cambio obligado en el ataque. Jordan Carrillo, Brian Gutiérrez y Ricardo Marín aparecen entre las alternativas para ingresar durante el encuentro.

Alineación probable de Chivas: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Luis Romo, Diego Campillo; Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan González; Kevin Castañeda, Roberto Alvarado y Armando González.

Pedro Caixinha podría conservar buena parte del equipo utilizado ante Puebla. La presencia de Estupiñán será una de las principales referencias en el área, mientras que Madson, Ricardinho y Guilherme Castilho tendrán la responsabilidad de construir las jugadas de ataque.

Alineación probable de FC Juárez: Sebastián Jurado; Javier Aquino, Jesús Murillo, Óscar Haret Ortega, Alejandro Mayorga; Denzell García, Monchu; Madson, Guilherme Castilho, Ricardinho y Óscar Estupiñán.

Antecedentes y últimos resultados del Chivas vs FC Juárez en la Liga MX

Chivas presenta una ventaja en el historial reciente ante el conjunto fronterizo. En los últimos seis partidos de Liga MX entre ambos equipos, el Guadalajara consiguió tres victorias, FC Juárez ganó una vez y se registraron dos empates. Los últimos resultados entre Chivas y FC Juárez fueron:

Clausura 2026: FC Juárez 0-1 Chivas

FC Juárez 0-1 Chivas Apertura 2025: Chivas 1-2 FC Juárez

Chivas 1-2 FC Juárez Clausura 2025: FC Juárez 1-1 Chivas

FC Juárez 1-1 Chivas Apertura 2024: Chivas 5-0 FC Juárez

Chivas 5-0 FC Juárez Clausura 2024: Chivas 2-1 FC Juárez

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 2?

De acuerdo con los momios publicados por caliente.mx, Chivas parte como favorito para quedarse con los tres puntos. La victoria del Guadalajara paga -176, el empate aparece en +355 y un triunfo de FC Juárez ofrece +390.

Chivas: -176

-176 Empate: +355

+355 FC Juárez: +390

El momio de -176 representa una probabilidad implícita cercana al 63.8 por ciento para la victoria local, sin retirar el margen aplicado por la casa de apuestas. El empate ronda el 22 por ciento y el triunfo de los Bravos se encuentra cerca del 20.4 por ciento. Pronóstico: Chivas 2-0 FC Juárez.

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