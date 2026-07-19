Jornada 2 Liga MX, en vivo: horarios, pronósticos y dónde ver los partidos del Apertura 2026

La jornada 2 del Apertura 2026 se jugará del 21 al 26 de julio, con poco descanso, duelos clave, transmisiones y Pachuca como líder de la tabla general

Así se juega la jornada 2 del Apertura 2026 | Claro Sports

La Liga MX mantiene su actividad después de una primera fecha que se disputó entre el jueves 16 y el sábado 18 de julio. La jornada 2 del Apertura 2026 comenzará el martes 21 de julio, por lo que algunos clubes tendrán pocos días para recuperar a sus jugadores, ajustar aspectos tácticos y preparar su siguiente compromiso.

Cruz Azul, Puebla, Toluca y Pumas serán los primeros equipos en regresar a la cancha. La Máquina y el conjunto poblano abrirán la fecha en el Estadio Azteca, mientras que los Diablos Rojos recibirán a los universitarios en el Nemesio Diez. Ambos encuentros se disputarán apenas unos días después del cierre de la jornada inaugural.

El partido entre Toluca y Pumas aparece entre los encuentros a seguir, debido al contraste con el que llegan ambos clubes. Toluca comenzó el torneo con una victoria de 2-0, mientras que el conjunto de la UNAM cayó 3-0 como local frente a Pachuca y se encuentra en el último lugar por diferencia de goles.

Otro de los partidos que concentrará la atención será Atlante contra América, programado para el viernes 24 de julio. Los Potros buscarán sus primeros puntos desde su regreso a la Primera División, mientras que las Águilas intentarán mantener el paso después de derrotar 1-0 a Querétaro en su presentación. El partido contará con opciones de transmisión en televisión abierta, restringida y plataformas digitales.

¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 2 de la Liga MX 2026? Canales de TV y online

La segunda fecha se disputará del martes 21 al domingo 26 de julio, con nueve partidos distribuidos en cuatro días. Los horarios corresponden al tiempo del centro de México y las transmisiones estarán disponibles mediante TUDN, ViX Premium, FOX One, ESPN, Disney+, TV Azteca y Amazon Prime Video.

Martes 21 de julio

Cruz Azul vs Puebla | 19:00 horas: TUDN y ViX Premium.

TUDN y ViX Premium. Toluca vs Pumas | 21:05 horas: FOX One.

Viernes 24 de julio

Tijuana vs León | 21:00 horas: FOX One.

FOX One. Atlante vs América | 21:00 horas: Azteca 7, ESPN, Azteca Deportes Network y Disney+ Premium.

Sábado 25 de julio

Guadalajara vs FC Juárez | 17:07 horas: Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video. Santos Laguna vs Atlas | 21:00 horas: ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium.

ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium. Tigres vs Atlético de San Luis | 21:00 horas: FOX One.

Domingo 26 de julio

Necaxa vs Monterrey | 17:00 horas: FOX One.

FOX One. Pachuca vs Querétaro | 19:00 horas: FOX One.

La distribución del calendario permitirá que la mayoría de los equipos disponga de casi una semana entre partidos. Sin embargo, Toluca y Pumas tendrán alrededor de 72 horas entre sus compromisos, mientras que Cruz Azul y Puebla también afrontarán un periodo reducido de preparación para el encuentro del martes.

Después de los dos partidos adelantados, la jornada tendrá una pausa miércoles y jueves antes de reanudarse el viernes. Siete de los nueve encuentros se concentrarán entre el 24 y el 26 de julio, con Atlante ante América y Pachuca frente a Querétaro entre los cruces que cerrarán la programación.

Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada 2 de la Liga MX

Los siguientes pronósticos son editoriales y toman como referencia los resultados de la primera jornada, la diferencia de goles y la condición de local. No representan momios oficiales ni garantizan el resultado de los encuentros.

Cruz Azul vs Puebla: favorito Cruz Azul. Ambos ganaron en su debut, aunque la Máquina mostró mayor producción ofensiva al marcar tres goles.

Ambos ganaron en su debut, aunque la Máquina mostró mayor producción ofensiva al marcar tres goles. Toluca vs Pumas: favorito Toluca. Los Diablos iniciaron con triunfo y recibirán a un Pumas que permitió tres anotaciones ante Pachuca.

Los Diablos iniciaron con triunfo y recibirán a un Pumas que permitió tres anotaciones ante Pachuca. Tijuana vs León: favorito Tijuana. Xolos comenzó con una victoria de 3-1, mientras que León perdió 3-2.

Xolos comenzó con una victoria de 3-1, mientras que León perdió 3-2. Atlante vs América: favorito América. Las Águilas sumaron tres puntos en su presentación y Atlante cayó frente a Necaxa.

Las Águilas sumaron tres puntos en su presentación y Atlante cayó frente a Necaxa. Guadalajara vs Juárez: ligera ventaja para Chivas. Ambos perdieron en la jornada inaugural, pero el conjunto rojiblanco jugará como local.

Ambos perdieron en la jornada inaugural, pero el conjunto rojiblanco jugará como local. Santos vs Atlas: favorito Atlas. Los rojinegros anotaron tres veces en su primer encuentro y Santos recibió esa misma cantidad.

Los rojinegros anotaron tres veces en su primer encuentro y Santos recibió esa misma cantidad. Tigres vs Atlético de San Luis: ligera ventaja para Tigres. Los dos clubes comenzaron con derrota, aunque el partido se disputará en el Estadio Universitario.

Los dos clubes comenzaron con derrota, aunque el partido se disputará en el Estadio Universitario. Necaxa vs Monterrey: favorito Monterrey. Los Rayados marcaron tres goles en su debut, pero enfrentarán a un Necaxa que también inició con victoria.

Los Rayados marcaron tres goles en su debut, pero enfrentarán a un Necaxa que también inició con victoria. Pachuca vs Querétaro: favorito Pachuca. Los Tuzos encabezan la clasificación después de ganar 3-0, mientras que los Gallos perdieron por la mínima diferencia.

Toluca, Cruz Azul, América, Monterrey y Pachuca aparecen como las principales selecciones para la fecha, mientras que Guadalajara contra Juárez y Tigres frente a San Luis presentan un escenario más equilibrado por los resultados registrados en el inicio del torneo.

Tabla de posiciones Liga MX: así van en la jornada 2 del Apertura 2026

Pachuca iniciará la jornada 2 en el primer lugar gracias a su diferencia de goles, seguido por Tijuana y Toluca. Nueve equipos ganaron su primer partido y suman tres puntos, mientras que los otros nueve todavía no registran unidades. La clasificación antes del comienzo de la segunda fecha es la siguiente:

Pachuca — 3 puntos Tijuana — 3 puntos Toluca — 3 puntos Atlas — 3 puntos Cruz Azul — 3 puntos Monterrey — 3 puntos Necaxa — 3 puntos Puebla — 3 puntos América — 3 puntos León — 0 puntos Santos Laguna — 0 puntos Atlético de San Luis — 0 puntos Atlante — 0 puntos FC Juárez — 0 puntos Querétaro — 0 puntos Tigres — 0 puntos Guadalajara — 0 puntos Pumas — 0 puntos

La diferencia de goles coloca a Pachuca, Tijuana y Toluca en los tres primeros puestos, mientras que Pumas ocupa la última posición. La jornada 2 comenzará a marcar las primeras separaciones entre los equipos que mantengan el paso perfecto y aquellos que necesiten sumar para evitar rezagarse.

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