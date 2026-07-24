La millonaria cifra que Chivas pide por la Hormiga González para dejarlo ir a Europa

La directiva de las Chivas del Guadalajara vendería a Armando ‘Hormiga’ González sólo si un equipo europeo se acerca con al menos 15 millones de euros

La directiva de las Chivas del Guadalajara ya habría fijado un precio por la carta de Armando ‘La Hormiga’ González en caso de que se acerque un equipo del fútbol de Europa, en medio de los rumores que ponen al delantero mexicano en el mercado de fichajes del ‘Viejo Continente’ tras su participación en el Mundial 2026 con la selección mexicana.

De acuerdo con el último reporte de este 24 de julio de nuestro corresponsal de Claro Sports, José María Garrido, la institución del Rebaño Sagrado pediría al menos 15 millones de euros para dejar ir al goleador del equipo a cualquier club del balompié europeo.

Sin embargo, el costo por la ficha de la Hormiga González se dispararía en caso de que exista interés de un equipo de alguna liga exótica como la Saudi Pro League, debido a que las Chivas pedirían al menos 18 millones de euros para dejar ir a su estrella de 23 años, en una hipotética venta que lo pondría como la más cara en la historia de la Liga MX.

El nombre de Armando ‘La Hormiga’ González ronda los rumores del mercado de fichajes que recién retomó fuerza tras el Mundial 2026. La mayoría de las principales ligas de Europa terminan su ventana de transferencias entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, así que todavía es temprano para definir el futuro del delantero que aparece como una de las principales joyas del fútbol mexicano.

José María Garrido reveló a principios de mayo que existía un seguimiento del Feyenoord de la Eredivisie de los Países Bajos por la Hormiga González; sin embargo, la salida de Dennis te Kloese para convertirse en presidente deportivo de los Rayados de Monterrey habría puesto en riesgo una posible negociación entre el conjunto neerlandés y el Rebaño Sagrado, debido a que el directivo habría sido un puente por su conexión con el fútbol mexicano. El delantero sí habría rechazado una oferta del CSKA Moscú tras considerar que no era momento de ir a la Liga Premier de Rusia.

La Hormiga González se convirtió en bicampeón de goleo en la Liga MX tras anotar 12 goles en el Apertura 2025 y Clausura 2026. Su ascenso meteórico lo convirtió en una de las últimas piezas de la selección mexicana en el pasado Mundial 2026. Las Chivas aseguraron su permanencia hasta 2029 con una renovación de contrato que le permitiría al Rebaño Sagrado negociar al futbolista con cierta comodidad en caso de que haya interés de un equipo extranjero.

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