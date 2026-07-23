Toluca vs Cruz Azul en vivo: horario y dónde ver del Campeón de Campeones de Liga MX 2026

Toluca y Cruz Azul disputan el Campeón de Campeones 2026 en Carson. Consulta fecha, horario, canales, premios, bajas, alineaciones probables y el historial completo del torneo.

Partidos en vivo: Toluca vs Cruz Azul | Claro Sports

Toluca y Cruz Azul disputarán el Campeón de Campeones de la Liga MX 2026 este sábado 25 de julio, en un partido que reunirá a los ganadores de los dos torneos correspondientes a la temporada 2025-2026. El encuentro se celebrará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en Canal 5, TUDN y ViX.

Los Diablos Rojos obtuvieron su lugar después de conquistar el Apertura 2025. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed perdió 1-0 ante Tigres en el primer partido de aquella final, ganó 2-1 la vuelta y aseguró el campeonato en una tanda de penaltis que terminó 9-8. Toluca también llega como defensor del Campeón de Campeones, luego de vencer 3-1 al América en la edición de 2025.

El cuadro mexiquense comenzó el Apertura 2026 con un triunfo de 2-0 sobre Chivas, gracias a los goles de Alexis Vega y Jesús Gallardo, pero perdió 2-1 contra Pumas durante la segunda jornada. Toluca afrontará la final con tres puntos de seis posibles en el torneo local, mientras intenta recuperar el funcionamiento que le permitió competir por los principales títulos durante el último año.

Cruz Azul obtuvo el boleto tras coronarse en el Clausura 2026 frente a Pumas y llega con mejores resultados recientes. La Máquina remontó una desventaja de dos anotaciones para derrotar 3-2 al Atlético de San Luis y posteriormente venció 2-1 al Puebla. El equipo celeste suma seis puntos, permanece invicto en el Apertura 2026 y ha ganado sus dos partidos después de comenzar abajo en el marcador.

El partido también enfrentará la experiencia de Antonio Mohamed con el inicio de la carrera de Joel Huiqui como entrenador de Primera División. Mohamed registra tres victorias, nueve empates y cinco derrotas en 17 enfrentamientos contra Cruz Azul. Huiqui, por su parte, permanece invicto después de nueve partidos al frente de La Máquina, con siete triunfos y dos empates.

¿Cuándo y dónde se juega el Campeón de Campeones de la Liga MX 2026?

El Toluca vs Cruz Azul se disputará el sábado 25 de julio de 2026 en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California. El estadio, casa del LA Galaxy, cuenta con una capacidad aproximada para 27 mil espectadores y ha recibido diferentes partidos entre clubes mexicanos, además de finales de la Campeones Cup y la Supercopa de la Liga MX. Las entradas oficiales para el encuentro fueron reportadas como agotadas.

El escenario tiene antecedentes favorables para los dos participantes. Cruz Azul ganó ahí la Supercopa MX 2019 contra Necaxa, el Campeón de Campeones 2021 frente a León y la Supercopa de la Liga MX 2022 ante Atlas. Toluca levantó en Carson el Campeón de Campeones 2025 y la Campeones Cup del mismo año, además de derrotar 3-0 al LA Galaxy durante la Concacaf Champions Cup 2026.

¿Por qué se enfrentan Toluca y Cruz Azul en la final del Campeón de Campeones?

El formato actual establece que el trofeo sea disputado por los campeones del Apertura y Clausura correspondientes al mismo año futbolístico. Toluca participa como ganador del Apertura 2025 y Cruz Azul lo hace como monarca del Clausura 2026, por lo que ambos definirán al campeón absoluto de la temporada 2025-2026 en un solo encuentro.

Aunque Toluca conquistó los dos torneos disputados durante el año natural de 2025, el Clausura pertenecía al ciclo anterior. Por ese motivo, los Diablos no fueron proclamados automáticamente campeones de la campaña 2025-2026 y deben enfrentar al conjunto celeste. Será la primera final entre Toluca y Cruz Azul dentro de esta competencia, aunque ya se enfrentaron por el título de Liga MX en el Apertura 2008.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs Toluca y dónde ver en vivo el partido de campeones?

El partido comenzará a las 18:30 horas del centro de México y a las 17:30 horas de California. En territorio mexicano podrá verse por televisión abierta mediante Canal 5, en televisión de paga por TUDN y en streaming a través de ViX. También aparecen IzziGo y Sky+ entre las alternativas digitales disponibles para sus suscriptores.

En Estados Unidos, el inicio está programado para las 20:30 horas del Este, 19:30 del Centro y 17:30 del Pacífico. La transmisión estará disponible en Univision y TUDN, mientras que ViX Premium y la aplicación de TUDN ofrecerán el encuentro por internet.

¿Qué gana el Campeón de Campeones? Premios y montos a repartirse

La Liga MX no ha dado a conocer oficialmente el monto económico que recibirá el ganador del Campeón de Campeones 2026. El principal incentivo deportivo para el vencedor será disputar la Campeones Cup 2026 frente al campeón de la MLS, Inter Miami, además de sumar un nuevo título oficial a sus vitrinas.

Alineaciones probables: así juegan Cruz Azul y Toluca por otro título

Toluca afrontaría el Campeón de Campeones sin su principal referencia ofensiva. Paulinho está prácticamente descartado por una lesión muscular, luego de perderse los encuentros contra Chivas y Pumas. Antonio Mohamed reconoció que tampoco espera contar con Pavel Pérez, por lo que deberá ajustar nuevamente su ataque para enfrentar a Cruz Azul.

La alineación probable del Toluca sería con Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo; Franco Romero y Nicolás Castro; Helinho, Jesús Angulo y Alexis Vega; Jorge Díaz Price. El joven mexicano se perfila para ocupar el centro del ataque después de marcar ante Pumas, aunque Mohamed también podría utilizarlo como falso nueve y alternar movimientos con Vega y Angulo.

Cruz Azul podría presentarse con Kevin Mier; Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Jesús Orozco Chiquete; Jorge Sánchez, Erik Lira, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez y Carlos Rotondi; José Paradela y Christian Ebere. Joel Huiqui mantendría la base que comenzó el Apertura 2026 con triunfos sobre Atlético de San Luis y Puebla, aunque las alineaciones oficiales serán confirmadas antes del encuentro.

¿Qué equipo de la Liga MX tiene más títulos de Campeón de Campeones?

América y Chivas encabezan el historial con siete títulos cada uno. Después aparecen León, Toluca y Atlas, todos con cinco; Tigres tiene cuatro y Cruz Azul suma tres. Necaxa y Pumas han ganado dos veces el trofeo, mientras que otros clubes como Puebla, Santos, Atlante y Zacatepec cuentan con una conquista.

Toluca podría alcanzar seis campeonatos y colocarse a uno de los líderes si vence en Carson. Cruz Azul, en cambio, buscará su cuarta corona para igualar a Tigres, además de mantener su registro perfecto en finales oficiales disputadas en el Dignity Health Sports Park.

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