Caixinha destaca la evolución de Juárez pese a la derrota ante Chivas

El entrenador valoró el esfuerzo colectivo pese a las dos derrotas iniciales del equipo en el Apertura 2026

Pedro Caixinha destaca esfuerzo de Juárez | Imago 7

Aunque Bravos de Juárez sufrió una derrota por 1-0 ante Chivas en la jornada 2 del Apertura 2026, con un gol recibido en el tiempo de compensación, Pedro Caixinha aseguró que su equipo mostró una evolución importante respecto a su debut en el torneo.

El director técnico portugués afirmó sentirse orgulloso por la actitud y el compromiso de sus futbolistas, aunque reconoció que el resultado dejó un sabor amargo, pues consideró que el conjunto fronterizo merecía llevarse al menos un punto de Guadalajara.

“Hay que estar orgullosos del equipo por el trabajo que ha hecho. No estamos satisfechos porque perdimos, consideramos que debimos llevarnos al menos un punto, pero el orgullo es grande por el esfuerzo que ha hecho el equipo, por el crecimiento en términos de algo fundamental en el fútbol: la concentración táctica y el sacrificio en relación con saber lo que tienes que hacer en los momentos del partido”, señaló.

Caixinha reconoció que, en el fútbol, el trabajo suele medirse a partir de los resultados y que, después de dos jornadas, Bravos registra dos derrotas. Sin embargo, insistió en que el proceso que vive el equipo debe analizarse más allá del marcador.

“El trabajo se refleja con resultado y hasta el momento tenemos dos derrotas; no creo que se pueda ver reflejado en eso. Se refleja en el orgullo que estos jugadores me dejan en relación con el camino que queremos seguir”, expresó.

El estratega también explicó la situación física de varios futbolistas que recientemente se incorporaron al plantel y que todavía se encuentran en proceso de recuperar su ritmo competitivo. Entre ellos se encuentra Gilberto Sepúlveda, quien tuvo que abandonar el partido ante Chivas debido a molestias musculares. Caixinha relacionó la situación con el tiempo que el defensor llevaba sin disputar un encuentro y con el periodo que lleva trabajando junto al equipo.

“¿Hace cuánto tiempo no jugaba Sepúlveda? Tiene que ver con eso, con el ritmo de juego. Está con nosotros hace dos semanas. Cuando no tienes ese ritmo de juego… Denzell cumple dos semanas, Jairo terminó la primera semana, hay todo un entorno en relación con eso. Podemos contar mucho con Sepúlveda; hoy, por la intensidad de juego y porque venía sin actividad, se acalambró”, concluyó.

Con dos jornadas disputadas, Bravos de Juárez todavía no suma puntos en el Apertura 2026. Sin embargo, para el cuerpo técnico, el desempeño mostrado en Guadalajara representa una evolución importante respecto al debut y un paso dentro del proceso que el equipo busca construir para los próximos compromisos del campeonato.

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