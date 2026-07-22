Pumas sufre otra baja: lesión clave complica al equipo para el Apertura 2026

Una nueva baja preocupa a Pumas de la UNAM en plena preparación del Apertura 2026 y obliga a ajustes en su plantilla

Pumas enfrenta contratiempo con su plantilla. Imago 7

Pumas de la UNAM enfrenta un nuevo reto en el Apertura 2026 tras confirmarse la baja de un jugador clave por lesión. La ausencia del futbolista, quien ya estaba considerando regresar tras compromisos internacionales, complica la planificación del entrenador Esteban Solari, obligando a modificar la estrategia y explorar alternativas dentro del plantel para mantener la competitividad del equipo en la Liga MX.

Esta baja llega en un momento crítico del torneo, justo cuando los universitarios buscan consolidar su rendimiento tras los primeros partidos. La directiva y el cuerpo técnico trabajan en la recuperación del jugador y en ajustes tácticos para cubrir su ausencia, asegurando que el equipo pueda mantener su nivel de juego y aspiraciones de clasificación. LEE LA NOTA COMPLETA

TE PUEDE INTERESAR