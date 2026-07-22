iPhone 18 Pro Max: precio, cámaras y batería; todas las filtraciones, antes de la presentación oficial

Filtraciones anticipan el diseño, cámaras y batería del iPhone 18 Pro Max antes de su presentación oficial en 2026

Filtraciones revelan el iPhone 18 Pro Max. Reuters

Apple se prepara para revelar su nuevo buque insignia, el iPhone 18 Pro Max, un dispositivo que ha generado gran expectativa entre los fanáticos de la marca. Antes de su presentación oficial, diversas filtraciones han dejado ver detalles sobre su diseño, funcionalidades y posibles colores, alimentando la curiosidad por conocer cómo mejorará la experiencia de los usuarios.

Entre las características más comentadas están las mejoras en el sistema de cámaras y la batería. Los rumores apuntan a sensores más avanzados, funciones de fotografía profesional y una autonomía superior que permitiría un uso más prolongado sin necesidad de carga frecuente. Estas innovaciones buscan mantener al iPhone a la vanguardia tecnológica frente a la competencia.

El dispositivo también ha captado la atención por su posible precio y la inclusión de nuevas opciones de almacenamiento y colores. A medida que se acerca el evento de presentación, los analistas y fans esperan conocer los detalles oficiales de lanzamiento, disponibilidad y costos para distintos mercados, incluyendo México y América Latina.

¿Cuándo se presenta el nuevo iPhone 18 Pro Max en 2026?

Se espera que Apple presente el iPhone 18 Pro Max durante su tradicional evento en los primeros días de septiembre de 2026. Aunque la fecha exacta aún no ha sido confirmada, las filtraciones y rumores indican que la presentación podría realizarse entre el 8 o 9 de septiembre, siguiendo el patrón de lanzamientos de años anteriores.

El evento probablemente será transmitido en línea a través del canal oficial de Apple, permitiendo a millones de usuarios en todo el mundo seguir la revelación de los nuevos modelos en tiempo real. La compañía suele aprovechar estos eventos para anunciar no solo el hardware, sino también mejoras en el software y servicios complementarios.

¿Cuáles son las mejoras en las cámaras y baterías del nuevo iPhone? Esto sabemos

El iPhone 18 Pro Max promete una revolución en fotografía móvil gracias a la incorporación de una cámara principal de 48 megapíxeles (Sony IMX905) con apertura variable, una tecnología inédita en los modelos iPhone. Esta apertura variable permitirá que el lente ajuste físicamente la cantidad de luz que entra al sensor: se abrirá más en entornos oscuros para capturar mayor iluminación y se cerrará en escenas con luz intensa para mejorar nitidez y control de exposición. Esto marca un salto respecto a la apertura fija de generaciones anteriores, que dependía en gran medida del procesamiento computacional.

Además, el equipo contará con un sistema de cámaras secundarias de 48 MP para el gran angular (Sony IMX972) y telefoto (Sony IMX973), así como un sensor LiDAR IMX591 para mejorar el enfoque automático, profundidad de campo y funciones de realidad aumentada. La cámara frontal también tendrá un sensor de 12 MP (Sony IMX914), optimizado para selfies y videollamadas, incorporando mejoras en HDR y reducción de ruido. La combinación de sensores y software avanzado permitirá grabación de video en alta resolución, con estabilización superior y efectos cinematográficos de profundidad de campo reales, acercando la experiencia a la de cámaras profesionales.

En cuanto a la batería, los rumores apuntan a un aumento de autonomía con respecto al iPhone 17 Pro Max, gracias a la optimización del procesador A20 Bionic y la gestión energética avanzada de la pantalla OLED. Esto permitirá a los usuarios prolongar el uso en streaming, juegos y grabación de video sin interrupciones, mientras que el sistema de carga rápida y MagSafe seguirá ofreciendo compatibilidad con accesorios inalámbricos y cargadores de alta velocidad. La combinación de estas mejoras coloca al iPhone 18 Pro Max como uno de los smartphones más avanzados de 2026, especialmente en fotografía y duración de batería.

¿Cuánto costará el iPhone 18 Pro Max en México? Filtraciones dejan ver su posible precio

Aunque Apple aún no ha confirmado el precio oficial, las filtraciones apuntan a que el iPhone 18 Pro Max podría situarse entre los 35,000 y 45,000 pesos mexicanos, dependiendo de la capacidad de almacenamiento y el modelo elegido. Se espera que las versiones con más memoria y colores exclusivos tengan un costo mayor.

Los analistas señalan que este rango de precio mantiene la tendencia de los últimos años de Apple, combinando tecnología de punta con materiales de alta calidad y funciones avanzadas que justifican la inversión para usuarios que buscan lo último en smartphones.

TE PUEDE INTERESAR