Edson Tortolero, la nueva apuesta ofensiva del América de Cali: ¿quién es?

El extremo llega al FPC cedido y con opción de compra desde Carabobo en el fútbol venezolano.

Edson Tortolero, nuevo jugador del ‘Escarlata’ | Foto: América de Cali

América de Cali sigue armándose para afrontar el remate del año con altas obligaciones. El ‘Escarlata’ llega dolido a la segunda parte de la temporada, pues quedó fuera de camino insólitamente en la Copa Sudamericana. Dependía de sí mismo para avanzar, pero un mal resultado en casa frente a Macará lo alejó de su gran objetivo.

Le quedan sus retos domésticos y la necesidad de salir campeón para romper una sequía de casi seis años. De a poco, la escuadra dirigida por David González va carburando para empezar con pie derecho el inicio de la Liga, pues su debut ya está a la vuelta de la esquina. El Inter de Bogotá, en suelo capitalino, será la primera prueba para los rojos.

Nombres como Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Yhormar Hurtado, Juan Pablo Montoya y Yani Quintero fueron anunciados previamente. El sexto refuerzo del equipo se dio casi que paralelo a la salida de Darwin Machis, quien emprendió vuelo a Carabobo de Venezuela. Preciso desde ese mismo equipo, Edson Tortolero entra en su lugar.

El extremo izquierdo de 28 años llegó a América cedido y con opción de compra tras una muy buena campaña con su equipo. Vale anotar que participó en Libertadores y Sudamericana, donde dejó un balance muy positivo en números.

¿Quién es Edson Tortolero?

El nacido en Valencia militó en varios clubes en el rentado local e internacional. Salió de las inferiores de Racing, donde salió a militar en Potros Barinas y Deportivo JBL de su país. También jugó en Panamá con el Universitario y CD Centenario, así como el MSK Zilina B de la Superliga de Eslovaquia.

Ya sus recientes experiencias han sido en Táchira y Carabobo. Su buen desempeño, en especial en el segundo club (donde ganó dos títulos ligueros) le permitió formar parte de procesos en la Selección Venezolana. Salió del mencionado club con 35 goles y 9 asistencias en 165 partidos disputados.

Tortolero llegó al doble dígito de goles en su última campaña. Su última marca fue de diez goles en 20 partidos, demostrando ser un extremo con buena pegada y calidad de cara a la puntada final, un verdadero dolor de cabeza en América últimamente.

🇻🇪 Talento por las bandas, velocidad en cada acción. ⚡



Así juega Edson Tortolero. 🔴👹 pic.twitter.com/xffABjCXwI — América de Cali (@AmericadeCali) July 21, 2026

Así las cosas, América está próximo a cerrar su libro de pases. La única asignatura pendiente va en la búsqueda de un delantero centro para enriquecer el plantel con goles. Esa sería la última misión, en materia de fichajes, para darle el puntapié inicial a las actividades del semestre.

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