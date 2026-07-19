Cruz Azul vs Puebla en vivo la Liga MX: horario y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 2

La Máquina se presentó en el certamen con una victoria heroica, luego de venir de atrás para vencer 3-2 al Atleti de San Luis

Cruz Azul vs Puebla, horario y dónde ver el partido de la jornada 2 | Claro Sports

Cruz Azul disputará su primer partido como local del Apertura 2026 cuando reciba al Puebla en el Estadio Azteca, en uno de los encuentros que abrirán la jornada 2 de la Liga MX, compromiso que se podrá seguir a través de la señal de TUDN y su plataforma de streaming, ViX+. La Máquina volverá a presentarse ante sus aficionados en la Ciudad de México después de comenzar el campeonato como visitante frente al Atlético de San Luis.

El juego se celebrará pocos días después del cierre de la primera fecha, debido al calendario ajustado que tendrá el fútbol mexicano en el inicio del semestre. La Máquina y La Franja se enfrentarán el martes 21 de julio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La Máquina llegará al encuentro con la intención de aprovechar su regreso al Estadio Azteca, inmueble que nuevamente será su sede durante el Apertura 2026. El conjunto cementero compartirá el recinto con América y Atlante, equipo que regresó a la Primera División para este torneo.

El regreso de Cruz Azul al Coloso de Santa Úrsula se produce después de varios cambios de estadio. El equipo dejó la Ciudad de los Deportes para jugar en el Olímpico Universitario y posteriormente trasladó su localía al Estadio Cuauhtémoc durante el Clausura 2026, luego de que la UNAM no renovara el acuerdo para utilizar su inmueble.

Antes de iniciar esta campaña se hablaba de que los Cementeros habrían pedido jugar como locales en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero por el mal estado de la cancha cambió de sede hacia el Estadio La Corregidora. Al final, la directiva llegó a un acuerdo con los administradores del inmueble que albergó la inauguración de la Copa del Mundo 2026 para jugar allí.

Fecha, horario y dónde ver el Cruz Azul vs Puebla del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido Cruz Azul vs Puebla se jugará el martes 21 de julio de 2026, a partir de las 19:00 horas del centro de México, en el Estadio Azteca. El encuentro corresponde a la jornada 2 del Apertura 2026 y representa la primera presentación como local de la Máquina en el campeonato.

La transmisión en vivo estará disponible por la señal de TUDN en televisión de paga y mediante ViX+ en streaming. La cobertura comenzará antes del silbatazo inicial con la previa, las alineaciones confirmadas y la información desde el inmueble capitalino.

Partido: Cruz Azul vs Puebla

Cruz Azul vs Puebla Fecha: martes 21 de julio de 2026

martes 21 de julio de 2026 Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

19:00 horas, tiempo del centro de México Estadio: Estadio Azteca, Ciudad de México

Estadio Azteca, Ciudad de México Transmisión: TUDN y ViX+

Alineaciones probables del Cruz Azul vs Puebla para la jornada 2 de la Liga MX 2026

Joel Huiqui podría hacer algunas modificaciones después de lo visto ante San Luis como visitante, ya que después de hacer algunas modificaciones en el segundo tiempo, el equipo reaccionó a los dos goles recibidos por parte de los potosinos. Por su parte, Gerardo Espinoza también consiguió la victoria ante FC Juárez, por lo que podría repetir el mismo cuadro.

Cruz Azul: Kevin Mier; Rodolfo Rotondi, Willer Ditta, Gonzalo Piovi; Erik Lira, Agustín Palavecino, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela; Gabriel Fernández, Nicolás Ibáñez.

Puebla: Ricardo Gutiérrez, Juan Vargas, Facundo Almada, Alberto Herrera, Fernando Monárrez, Iker Moreno, Alonso Ramírez, Alejandro Organista, Kevin Velasco, Emiliano Gómez, Ignacio Maestro

Antecedentes y últimos resultados del Cruz Azul vs Puebla en la Liga MX

Cruz Azul domina los cinco enfrentamientos más recientes ante Puebla con cuatro victorias y un empate. La Máquina marcó ocho goles y solamente recibió dos durante esta racha.

Cruz Azul 1-0 Puebla | Clausura 2026 | 17 de enero de 2026

| Clausura 2026 | 17 de enero de 2026 Puebla 0-3 Cruz Azul | Apertura 2025 | 31 de octubre de 2025

| Apertura 2025 | 31 de octubre de 2025 Cruz Azul 1-1 Puebla | Clausura 2025 | 25 de enero de 2025

| Clausura 2025 | 25 de enero de 2025 Puebla 1-2 Cruz Azul | Apertura 2024 | 18 de octubre de 2024

| Apertura 2024 | 18 de octubre de 2024 Puebla 0-1 Cruz Azul | Clausura 2024 | 12 de abril de 2024

En la historia de los torneos cortos, desde el Invierno 1996 hasta el Clausura 2026, ambos equipos disputaron 59 partidos. Cruz Azul registra 27 triunfos, Puebla suma 14 victorias y se contabilizan 18 empates. La Máquina ha marcado 97 goles, mientras que la Franja acumula 66.

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 2?

De acuerdo con la casa de apuesta de Caliente.mx, el Cruz Azul es favorito para quedarse con la victoria al tener un momio de -286, con lo que en caso de apostar mil peses se podría tener una ganancia de mil 350 pesos. Por su parte, el Puebla tiene un momio de +780, por lo que si se apuesta bajo la misma operación por La Franja, uno se podría embolsar hasta ocho mil 800 pesos.

El empate también dejaría buenos dividendos al tener un momio de +390. En caso de apostar mil pesos por un marcador igualado, se podría tener una ganancia de cuatro mil 900 pesos mexicanos.

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