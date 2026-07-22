¿Quién es Luciano Herrera? Opción para reforzar a Pumas en el Apertura 2026

El club analiza la llegada del argentino Luciano Herrera en calidad de préstamo para fortalecer el ataque izquierdo. Además, la directiva evalúa contratar a un defensa central mexicano antes de finalizar julio

Pumas busca cerrar a Luciano Herrera. Foto: newellsoldboys.com.ar

Por Esteban Garrido

Pumas continúa en la búsqueda de refuerzos para el Apertura 2026 de la Liga MX, con el objetivo de volver a competir por el campeonato.

Hasta el momento, el equipo dirigido por Esteban Solari ha concretado la llegada de tres incorporaciones: Sebastián Córdova, procedente de Toluca; Christian Calderón, de Necaxa; y Víctor Arteaga, también del conjunto escarlata.

Además, el club cuenta con una plaza disponible para un futbolista no formado en México, la cual buscarán ocupar en las próximas semanas con miras a la competencia local y a la Leagues Cup, torneo en el que disputarán un título internacional.

El nombre de Luciano Herrera ha tomado fuerza en las últimas horas y, de acuerdo con la información disponible, el extremo argentino es una de las opciones que analiza la directiva universitaria para incorporarlo al plantel.

Herrera se desempeña como extremo por izquierda y actualmente pertenece a Newell’s Old Boys, club al que llegó por una cifra cercana al millón de dólares. Sin embargo, tras una baja en su rendimiento, el futbolista podría cambiar de aires y los Pumas aparecen como una alternativa; la operación podría realizarse mediante un préstamo con opción a compra.

El atacante argentino tiene contrato con Newell’s hasta 2028, aunque una posible llegada al conjunto universitario podría modificar su situación en los próximos meses.

Con este movimiento, el equipo de Esteban Solari buscaría fortalecer la banda izquierda del ataque, una zona en la que pretende sumar mayor profundidad ofensiva y presencia en el último tercio del campo.

La intención de Pumas es concretar la incorporación de un refuerzo extranjero antes de que termine julio. En caso de que la opción elegida sea Luciano Herrera, las negociaciones podrían avanzar en los próximos días.

Por último, en Claro Sports hemos podido saber que Pumas también analiza la posibilidad de sumar otro refuerzo y se trataría de un defensa central mexicano, una posición solicitada por Esteban Solari para complementar su plantilla.

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