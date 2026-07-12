América cae ante LA Galaxy y preocupa previo al inicio del Apertura 2026 de la Liga MX

Guillermo Almada no pudo imponer condiciones frente al cuadro de la MLS pese a contar con Henry Martín y Raphael Veiga en la cancha

El Galaxy le propinó su primera derrota al América en pretemporada | Layvtv

El América cerró su preparación con una derrota de 1-0 frente al LA Galaxy, en el partido amistoso disputado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El conjunto dirigido por Guillermo Almada no logró responder al gol de Joseph Paintsil y llegará con un resultado adverso a la semana previa al comienzo del Apertura 2026 de la Liga MX.

Las Águilas saltaron a la cancha con Rodolfo Cota en la portería y Henry Martín como referente del ataque, acompañado por Raphael Veiga, Alexis Gutiérrez e Isaías Violante. El equipo mexicano intentó controlar la pelota y adelantar sus líneas desde los primeros minutos, aunque los angelinos mostraron mayor claridad al momento de acercarse al área rival.

Marco Reus dio el primer aviso mediante un tiro libre al minuto cinco, mientras que América comenzó a instalarse en territorio angelino con el paso del encuentro. El marcador se abrió al minuto 25, cuando el futbolista alemán ejecutó una acción a balón parado y Paintsil aprovechó un rebote dentro del área para superar a Cota.

La reacción azulcrema tuvo como protagonista a Raphael Veiga. El brasileño ejecutó un tiro libre al minuto 30 que pasó cerca del arco defendido por Novak Mićović y volvió a intentarlo desde larga distancia cinco minutos más tarde. América presionó la salida del Galaxy durante el cierre del primer tiempo, pero se marchó al descanso sin encontrar el empate.

El conjunto de Almada retomó la posesión durante el inicio de la segunda mitad, aunque tuvo problemas para transformar su circulación en oportunidades claras. Ramón Juárez estuvo cerca de igualar al minuto 56 con un remate de cabeza tras un centro de Veiga, pero Mićović respondió con una atajada que sostuvo la ventaja del equipo local.

Cristian Borja también probó con un disparo desviado después de una jugada en la que Alan Cervantes no pudo conectar el balón dentro del área. Más tarde, Henry Martín cayó tras un contacto con un defensor y el América solicitó un penal. El árbitro ordenó que continuara el encuentro y la acción no pudo revisarse debido a que el amistoso se disputó sin VAR.

El Galaxy conservó la diferencia hasta el silbatazo final y propinó a Las Águilas su primera derrota después del triunfo por 2-0 sobre Tampico Madero durante la pretemporada. Las Águilas concluyeron así su último ensayo antes del Apertura 2026, con la necesidad de ajustar la generación ofensiva y la definición a una semana de regresar a la actividad oficial en la Liga MX.

América iniciará el Apertura 2026 el próximo sábado 18 de julio ante los Gallos de Querétaro en el Estadio La Corregidora, donde se espera que el cuadro Azulcrema inicie el certamen con el pie derecho para volver a ser protagonista en el torneo después de los últimos cambios que tuvo en la directiva tras la salida de André Jardine.

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