Antigua GFC avanza a la final de la Supercopa de Guatemala tras vencer a Nueva Santa Rosa

El encuentro se disputó en el estadio Pedro García Arredondo, donde el equipo aguacatero logró imponerse y quedó a un partido de conquistar el título.

Antigua GFC y un triunfo importante como visitante | IG: soyantiguagfc

Antigua GFC consiguió la clasificación a la final de la Supercopa de Guatemala luego de derrotar 3-1 a Nueva Santa Rosa en condición de visitante. El encuentro se disputó en el estadio Pedro García Arredondo, donde el equipo aguacatero logró imponerse y quedó a un partido de conquistar el primer título del certamen de pretemporada.

El conjunto dirigido por Mauricio Tapia tomó la iniciativa durante la primera parte y encontró la apertura del marcador al minuto 32. Kevin López fue el encargado de convertir el 1-0 para los visitantes, que mantuvieron la ventaja durante el resto del primer tiempo ante un Nueva Santa Rosa que buscaba reaccionar.

En el complemento, el equipo local salió con una postura más ofensiva y encontró el empate rápidamente. Al minuto 52, un remate de Nueva Santa Rosa impactó en el poste y el rebote quedó a disposición de Roque Caballeros, quien aprovechó que el arquero Luis Morán estaba fuera de posición para marcar el 1-1.

La igualdad cambió el desarrollo del partido y obligó a ambos equipos a buscar el resultado. Sin embargo, Antigua volvió a tomar ventaja gracias a una aparición de Agustín Maziero, quien recibió cerca del área y sacó un remate de derecha para establecer el 2-1.

El delantero argentino volvió a ser protagonista en la competición y aportó una nueva anotación para el cuadro panzaverde, que recuperó el control del marcador en un momento importante del encuentro.

En la parte final del duelo, Nueva Santa Rosa intentó encontrar nuevamente la igualdad, pero Antigua logró mantener la diferencia y esperó su oportunidad para cerrar la eliminatoria.

Cuando el partido llegaba a sus últimos minutos, José Franco apareció para marcar el tercer gol de los visitantes y asegurar la victoria por 3-1. Con ese tanto, Antigua confirmó su presencia en la final de la Supercopa Bantrab.

Ahora, Antigua GFC deberá esperar para conocer a su rival en el partido definitivo, que se disputará el próximo sábado en el estadio Cementos Progreso. La otra semifinal tendrá como protagonistas a Santa Lucía Cotzumalguapa y Aurora, quienes se enfrentarán este domingo.

El ganador de ese encuentro completará el cuadro de la final, donde Antigua buscará quedarse con el título de la primera edición del torneo y cerrar su preparación con un nuevo logro antes del inicio de la temporada oficial.

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