Rating Colombia del 11 de julio de 2026, según CNC: Caracol TV golea con Argentina vs Suiza

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Suiza tuvo su oportunidad más clara | Reuters

A pesar de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial, en el país siguen impregnados del aroma futbolero, mucho más ahora que se vienen las semifinales. Este sábado fue el turno para Argentina vs Suiza, juego que fue transmitido por televisión abierta y se robó el show en el rating nacional de este sábado 11 de julio del 2026.

Rating en Colombia del 11 de julio de 2026, según CNC

1. Gol Caracol: Argentina vs Suiza | Canal Caracol | 15.00%

2. Gol Caracol: previa de Argentina vs Suiza | Canal Caracol | 7.70%

3. Noticias Caracol MD | 7.44%

4. Se dice de mí | Canal Caracol | 6.24%

5. La Red | Canal Caracol | 6.09%

6. Sábados felices | Canal Caracol | 5.59%

7. Fútbol RCN: Argentina vs Suiza | Canal RCN | 4.33%

8. Fútbol RCN: previa de Argentina vs Suiza | Canal RCN | 3.45%

9. Caso Cerrado | Canal RCN | 2.72%

10. Tour de Francia, parte 2 | Canal Caracol | 2.56%

Programación de fútbol para este 12 de julio de 2026

01:00 p.m. | Pumas vs América de Cali | Amistoso.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Existen varias compañías que se dedican a los estudios de consumo y realizan sus mediciones, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultorías (CNC).

En efecto, se toman los datos de cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación, que además va relacionada con la acción de cambiar de programa. Si usted cambia de canal, le da más valor al último producto sintonizado que al anterior.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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