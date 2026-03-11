Calendario de la jornada 11, Clausura 2026 de la Liga MX: horarios y dónde ver

La jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX se disputará del 13 al 15 de marzo, con varios equipos peleando por el liderato y puntos clave en la clasificación

La jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX se jugará del 13 al 15 de marzo y marcará un tramo importante del torneo, con varios clubes peleando la parte alta de la tabla en plena segunda mitad de la fase regular. Cruz Azul llega como líder con 25 puntos, seguido de Toluca con 24, mientras que Chivas aparece tercero con 21 unidades antes del arranque de esta fecha.

El calendario abrirá el viernes 13 de marzo con dos partidos, seguirá con una cartelera cargada el sábado 14 y cerrará el domingo 15 con dos encuentros. Además, el duelo entre Tigres y Querétaro cambió de día y horario, por lo que finalmente se disputará el domingo a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Entre los cruces más atractivos de la fecha aparece Pumas vs Cruz Azul, un choque entre equipos que llegan en zona alta, además de Toluca vs Atlas, San Luis vs Pachuca y el compromiso de América ante Mazatlán, con las Águilas obligadas a seguir sumando para no perder terreno en la pelea por la clasificación.

Liga MX: fecha, hora y dónde ver los partidos de la jornada 11 del Clausura 2026

Este es el calendario completo de la fecha 11, con día, horario y señal principal de transmisión para no perder detalle de una jornada que puede mover la parte alta y baja de la tabla. Todos los horarios corresponden al centro de México.

Puebla vs Necaxa — viernes 13 de marzo, 19:00 horas. Dónde ver: FOX One y Azteca 7.

— viernes 13 de marzo, 19:00 horas. Dónde ver: FOX One y Azteca 7. FC Juárez vs Monterrey — viernes 13 de marzo, 21:00 horas. Dónde ver: FOX One y Azteca 7.

— viernes 13 de marzo, 21:00 horas. Dónde ver: FOX One y Azteca 7. Atlético San Luis vs Pachuca — sábado 14 de marzo, 17:00 horas. Dónde ver: ESPN y Disney+ Premium.

— sábado 14 de marzo, 17:00 horas. Dónde ver: ESPN y Disney+ Premium. Chivas Guadalajara vs Santos Laguna — sábado 14 de marzo, 17:07 horas. Dónde ver: Prime Video.

— sábado 14 de marzo, 17:07 horas. Dónde ver: Prime Video. León vs Tijuana — sábado 14 de marzo, 19:00 horas. Dónde ver: FOX One.

— sábado 14 de marzo, 19:00 horas. Dónde ver: FOX One. Toluca vs Atlas — sábado 14 de marzo, 19:00 horas. Dónde ver: TUDN y Canal 5.

— sábado 14 de marzo, 19:00 horas. Dónde ver: TUDN y Canal 5. Pumas UNAM vs Cruz Azul — sábado 14 de marzo, 21:00 horas. Dónde ver: TUDN y ViX Premium.

— sábado 14 de marzo, 21:00 horas. Dónde ver: TUDN y ViX Premium. Tigres UANL vs Querétaro FC — domingo 15 de marzo, 17:00 horas. Dónde ver: FOX One.

— domingo 15 de marzo, 17:00 horas. Dónde ver: FOX One. América vs Mazatlán FC — domingo 15 de marzo, 19:00 horas. Dónde ver: TUDN y ViX Premium.

¿Quiénes transmiten en vivo los partidos del Clausura 2026? Canales y streaming

La jornada 11 tendrá presencia en varias señales al mismo tiempo, con una mezcla de televisión abierta, canales deportivos y plataformas bajo suscripción. FOX One, TV Azteca, TUDN, ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium y Prime Video aparecen como las principales ventanas para seguir esta fecha del Clausura 2026.

FOX One: transmitirá Puebla vs Necaxa, Juárez vs Monterrey, León vs Tijuana y Tigres vs Querétaro .

. TV Azteca / Azteca 7 / Azteca Deportes Network: llevará Puebla vs Necaxa y Juárez vs Monterrey ; además, distintas programaciones reportan su presencia en Tigres vs Querétaro .

y ; además, distintas programaciones reportan su presencia en . ESPN y Disney+ Premium: tendrán Atlético San Luis vs Pachuca .

. Prime Video: ofrecerá en exclusiva Chivas vs Santos Laguna .

. TUDN y ViX Premium: aparecen para Pumas vs Cruz Azul y América vs Mazatlán ; TUDN también figura en la programación de Toluca vs Atlas .

y ; TUDN también figura en la programación de . Canal 5: está contemplado en la programación de Toluca vs Atlas, Pumas vs Cruz Azul y América vs Mazatlán.

Clausura 2026 Liga MX: ¿Quiénes son los favoritos para ganar?

Con base en los momios de caliente.mx, los favoritos más marcados de la jornada son Chivas Guadalajara (-527) ante Santos Laguna, Toluca (-304) frente a Atlas, América (-295) contra Mazatlán y Tigres UANL (-286) frente a Querétaro. Son los cuatro equipos que salen con mayor respaldo en las apuestas, lo que también coincide con el contexto competitivo de varios de ellos en la tabla y con la localía en esta fecha.

En un segundo escalón aparecen duelos más cerrados, aunque con ventaja para Cruz Azul (+112) sobre Pumas UNAM (+225), Monterrey (+132) sobre FC Juárez (+192), León (+110) sobre Tijuana (+210) y Puebla (+120) frente a Necaxa (+210). El cruce más parejo, según esos momios, es Atlético San Luis vs Pachuca, con ambos lados en +160, una señal clara de que ese partido luce como el más equilibrado de toda la jornada.

