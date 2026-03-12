Siguen las malas noticias en Monterrey: Sergio Canales se perderá otro partido por lesión

El capitán de Rayados no viajará a la frontera para enfrentar a Juárez por una molestia muscular, en medio de un momento complicado para Monterrey en el Clausura 2026

Canales sigue fuera y Rayados suma otra baja | Imago7

En Monterrey continúan las malas noticias. El español Sergio Canales no hará el viaje a la frontera para el partido de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, en el que Rayados visitará a FC Juárez, por lo que será el segundo encuentro consecutivo en el que el mediocampista no es considerado por el cuerpo técnico.

Canales, capitán del Monterrey, había tenido regularidad durante el Clausura 2026 al disputar los primeros 10 partidos del torneo. En ese lapso acumuló 880 minutos de juego y aportó tres goles, por lo que su ausencia representa un golpe importante para el equipo regiomontano en un momento complicado del torneo.

El mediocampista español presentó una molestia muscular en el muslo derecho tras la derrota de Rayados 1-0 ante Tigres en el Clásico Regio. A partir de ese encuentro, el jugador no ha podido entrenar al parejo de sus compañeros, situación que también lo dejó fuera del partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente a Cruz Azul en el Gigante de Acero.

Ante esta situación, el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Sánchez, junto con el equipo médico del club, optó por no arriesgar al futbolista y evitar que la lesión se agrave. El plan es que el mediocampista continúe con su proceso de recuperación y sea evaluado en los próximos días para determinar cuándo podrá volver a la actividad.

La baja de Canales llega en un momento delicado para Rayados, que atraviesa un periodo irregular en el torneo. El conjunto regiomontano suma 13 puntos de 30 posibles y se ubica en la novena posición de la tabla general, fuera de los puestos directos de clasificación a la Liguilla.

Además de su situación en la Liga MX, Monterrey también enfrenta presión en el plano internacional. El equipo se encuentra al borde de la eliminación en la Concachampions, por lo que el regreso de su capitán podría ser clave para el partido de vuelta ante Cruz Azul, programado para el 17 de marzo.

Canales no es la única ausencia para el próximo compromiso de Rayados. El equipo tampoco podrá contar con Óliver Torres, quien sufrió una lesión miofascial en el isquiotibial derecho, ni con Erick Aguirre, que presenta una lesión miotendinosa en el cuádriceps derecho y ya se perdió los encuentros recientes ante Querétaro y Cruz Azul.

Mientras tanto, el equipo podría tener algunas novedades en la convocatoria. Anthony Martial y Fidel Ambriz han trabajado al parejo del grupo durante la semana y podrían reaparecer en el duelo ante Juárez, aunque la decisión final dependerá del entrenador. Rayados visitará el Estadio Olímpico Benito Juárez con la intención de cortar una racha de tres derrotas consecutivas como visitante y mantenerse en la pelea por los puestos de Liguilla en el Clausura 2026.

Te puede interesar: