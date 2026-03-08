Nico Sánchez, dolido por la derrota en el Clásico Regio

El técnico de los Rayados de Monterrey aseguró que sus jugadores no salieron a jugar para rescatar un empate

Nico Sánchez aceptó salir dolido del Clásico Regio | Imago7

Los Rayados de Monterrey cayeron 1-0 ante Tigres en el Estadio Universitario, en el duelo correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Tras el partido, Nico Sánchez expresó el sentir del equipo luego de la derrota frente a los felinos en el Clásico Regio.

El entrenador de La Pandilla reconoció que el resultado dejó inconformidad dentro del plantel. “Es lo que es y no estamos para buscar excusas o lamentarnos. Sí, obviamente nos duele. Estamos muy dolidos porque al fin y al cabo… a nadie le gusta perder el clásico”, señaló al terminar el encuentro.

El técnico también explicó que el equipo deberá enfocarse en lo que viene dentro del calendario. “Ya sabíamos desde un principio que era una tarea difícil, que va a seguir siendo difícil y que nos levantamos en tres días. Esta liga que ya conocemos todos nos da revancha rápido”, mencionó.

Sánchez señaló que tras el resultado le corresponde hablar con el grupo para encarar los siguientes compromisos. “Me toca a mí y me encanta tener que hablar con los muchachos para levantarlos y para ya prepararnos para lo que viene”, afirmó.

Nico Sánchez asegura que no salió a empatar o evitar la derrota

El entrenador de los albiazules también explicó su lectura del encuentro ante los auriazules. “No hay nada por esconder. Para mí el planteamiento fue el indicado para este momento”, expresó sobre la estrategia utilizada en el Universitario.

El estratega añadió que el equipo no llegó con la intención de asegurar el empate. “Hoy la idea no era venir a buscar un punto o a no perder. La idea era con las herramientas que tenemos elegir lo mejor que estaba listo para hoy”, comentó.

El Clásico Regio, escenario ideal para darle oportunidad a jóvenes talentosos

Nico Sánchez también habló sobre la participación de jugadores jóvenes dentro del plantel. El técnico indicó que el calendario con partidos cada tres días obliga a administrar cargas y a considerar distintas opciones dentro del equipo.

El entrenador explicó que el equipo seguirá apostando por futbolistas en formación. “Yo no concibo el fútbol sin jóvenes, y más cuando los hay. Los jóvenes tienen que jugar y se hacen grandes jugando esta clase de partidos”, dijo sobre la oportunidad que recibieron algunos jugadores en el Clásico Regio.

