Chivas vs Santos en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 11 de Liga MX 2026

Guadalajara aparece como amplio favorito ante unos Guerreros que atraviesan un complicado torneo

Chivas vs Santos, horario y dónde ver | Claro Sports

La jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX promete una tarde cargada de emociones este sábado 14 de marzo, cuando se disputen cinco encuentros a lo largo del día. Uno de los duelos que más expectación genera es el enfrentamiento entre Chivas y Santos Laguna, un partido que llega con panoramas muy distintos para ambos clubes. El Guadalajara aparece como amplio favorito ante unos Guerreros que atraviesan un complicado torneo y ocupan el último lugar de la clasificación.

El Rebaño Sagrado vive un momento positivo en el campeonato, ubicándose en el tercer lugar de la tabla con 21 puntos. El equipo rojiblanco logró recuperar confianza tras imponerse en el Clásico Tapatío frente al Atlas, resultado que llegó después de dos derrotas consecutivas que habían encendido las alarmas. Además, el conjunto tapatío todavía tiene un partido pendiente que disputará a mitad de semana, antes de que el calendario se detenga por la Fecha FIFA.

En contraste, Santos atraviesa un semestre muy complicado, ya que marcha en el puesto 18 con apenas cinco puntos en el Clausura 2026. Los Guerreros lograron recientemente su primera victoria del torneo, aunque su situación en la tabla sigue siendo delicada. Incluso en el mejor escenario posible tras esta jornada, el cuadro lagunero apenas podría aspirar a abandonar el último lugar, dependiendo de una combinación favorable de resultados.

El partido entre Chivas y Santos Laguna se disputará el sábado 14 de marzo a las 17:07 horas en el Estadio Akron, un inmueble que también será protagonista en los próximos meses al formar parte de los escenarios mundialistas.

¿Quién transmite en vivo el Chivas vs Santos y dónde ver el partido de este 14 de marzo de 2026?

La transmisión del encuentro no estará disponible en televisión abierta o de paga, ya que los derechos pertenecen a la plataforma Amazon Prime Video, donde los aficionados podrán seguir el duelo en vivo mediante una suscripción al servicio de streaming. No olvides que a través del minuto a minuto de Claro Sports tendrás todos los detalles del encuentro.

Alineaciones probables del Chivas vs Santos para la jornada 11 del Clausura 2026

Chivas se alista para recibir a Santos Laguna el próximo sábado en el Estadio Akron. El conjunto rojiblanco continúa afinando detalles para este compromiso, aunque el técnico Gabriel Milito ya tomó decisiones respecto a algunos elementos del plantel que no serán considerados para este encuentro frente a los Guerreros.

Uno de los casos es el de Ángel Chávez. El defensor parecía tener posibilidades de aparecer en la convocatoria luego de la quinta tarjeta amarilla que recibió Daniel Aguirre, situación que abría un espacio en la zaga. Sin embargo, finalmente el jugador no entrará en los planes del estratega argentino para este partido.

A esta ausencia se suma la del mediocampista Samir Inda. El joven volante ha estado bajo seguimiento cercano del cuerpo técnico, que analiza su evolución dentro del plantel. A pesar de ello, tampoco será parte de la lista para enfrentar a Santos Laguna en esta jornada:

Chivas: Raúl Rangel, José Castillo, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Bryan González, Richard Ledezma, Omar Govea, Rubén González, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.

Santos Laguna: Carlos Acevedo, Emmanuel Echeverría, Bruno Amione, Haret Ortega, Kevin Picón, Javier Güémez, Carlos Gruezo, Luis Gómez, Ezequiel Bullaude, Fran Villalba y Lucas Di Yorio.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Chivas vs Santos

El historial reciente entre Santos y Guadalajara muestra una rivalidad pareja en los últimos enfrentamientos dentro de la Liga MX. En los cinco partidos más recientes se observa una ligera ventaja para Santos, que ha logrado imponerse en dos ocasiones, mientras que Chivas consiguió una victoria y también se registró un empate.

Estos resultados reflejan partidos generalmente cerrados, con marcadores cortos y mucha disputa en el medio campo. La mayoría de los encuentros se han decidido por un solo gol, lo que evidencia lo competitivo que suele ser este duelo cuando ambos equipos se enfrentan.

Santos 1 – 0 Guadalajara | 10 de agosto de 2025

Guadalajara 1 – 0 Santos | 11 de enero de 2025

Santos 0 – 2 Guadalajara | 5 de noviembre de 2024

Guadalajara 1 – 1 Santos | 13 de enero de 2024

Santos 2 – 1 Guadalajara | 26 de agosto de 2023

Te puede interesar: