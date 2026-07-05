“¡Y si sí!”, ¿cuál es el origen de la frase viral que todo México dice cuando juega el Tricolor?

La afición ha hecho viral en redes sociales, alimentando cada vez más la esperanza de que la selección mexicana pueda seguir avanzando en la Copa del Mundo

La selección mexicana vive un momento de ilusión durante el Mundial 2026, y junto con los resultados deportivos ha surgido un fenómeno cultural en las redes sociales: la frase “¡Y si sí!”. La expresión se ha convertido en el sello de una afición que, tras cada victoria, se permite soñar con escenarios que durante décadas parecían imposibles, como ver a México levantar por primera vez la Copa del Mundo.

Aunque hoy es viral, la frase comenzó a circular meses antes del torneo y fue retomada por los aficionados hasta convertirse en uno de los símbolos del Mundial. Su simplicidad y carácter abierto permiten proyectar expectativas colectivas sin necesidad de certezas, convirtiéndose en un motor emocional que acompaña al equipo nacional.

La afición esta ilusionada por lo que pueda hacer el Tri ante Ecuador | Imago7

¿Quién puso de moda la frase “¡Y si, sí!” y por qué se hizo viral en el Mundial 2026?

Una de las versiones más difundidas apunta al entonces director técnico de Pumas, Efraín Juárez, quien durante la Liguilla del Clausura 2026 respondió a una pregunta sobre las posibilidades de su equipo con:

“¿Y si sí? ¿Y si Pumas sí es campeón?”

Esa expresión comenzó a circular en redes y fue adoptada por aficionados del fútbol, cobrando nueva dimensión con el inicio del Mundial 2026.

Otro impulso a la viralidad de la frase llegó con un video editado por seguidores, que combinó imágenes de la selección mexicana con la canción ‘Hasta que te conocí’, de Juan Gabriel. La mezcla de música, imágenes y la pregunta “¿Y si sí?” conectó rápidamente con miles de usuarios en TikTok, Instagram y otras plataformas, consolidando el fenómeno.

La frase creció en popularidad conforme México avanzaba en el torneo. Tras cerrar la fase de grupos con paso perfecto, los aficionados comenzaron a compartir publicaciones imaginando que el Tri podría romper su techo histórico y conquistar el campeonato mundial. Surgieron incluso tendencias derivadas, como “La primera ya duerme en…”, donde se bromea con la primera Copa del Mundo de México ubicándola en lugares emblemáticos del país.

¿A qué hora es el México vs Inglaterra y dónde ver en vivo los 8vos de final?

El partido de octavos de final entre México e Inglaterra se jugará en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca). Los detalles sobre la transmisión y horarios son los siguientes: los aficionados podrán seguir la cobertura en vivo a través de canales oficiales como Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX. El encuentro arrancará en punto de las 18:00 horas, pero las plataformas digitales ofrecerán información a detalles horas previas del encuentro.

La frase “¡Y si sí!” se ha consolidado como un lema colectivo que trasciende las redes sociales y se ha incorporado en contenidos de medios, entrevistas y segmentos deportivos. Su fuerza radica en la capacidad de unir a la afición en torno a la esperanza de que México pueda alcanzar lo que históricamente parecía imposible: ganar su primer Mundial.

El fenómeno continúa evolucionando y se espera que su presencia crezca a medida que el Tri avance de instancia, funcionando como símbolo de ilusión y motor de conversación sobre la actuación de la selección nacional. Así nació la frase “¡Y si sí!”, lema que acompaña a México en el Mundial 2026 y refleja el entusiasmo de millones de aficionados en todo el país.

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