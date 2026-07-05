Foco en la altura y estrategia: Inglaterra completa entrenamiento previo al Tri

La selección inglesa completa su preparación en las instalaciones de Cantera de los Pumas; Tuchel asegura que el equipo está listo para enfrentar al Tri en el Estadio Ciudad de México

La selección de Inglaterra concluyó su entrenamiento previo al partido de octavos de final del Mundial 2026 ante México en las instalaciones de Cantera de los Pumas, demostrando estar lista para afrontar la altura del Estadio Azteca y la exigencia del encuentro. La jornada estuvo marcada por la presencia de cientos de aficionados mexicanos que acompañaron al equipo inglés con cánticos y gritos, en un ambiente que reflejó tanto respeto como curiosidad por el rival.

Thomas Tuchel, director técnico de la selección inglesa, aseguró que su equipo se encuentra en condiciones óptimas para competir: “Estamos preparados para jugar en el Azteca. Conocemos la historia, la presión de la afición y la altitud, y estamos listos para responder a los retos que el partido nos plantee”. El entrenador resaltó que la preparación física y táctica ha sido rigurosa, enfocándose en neutralizar las fortalezas de México y mantener el rendimiento de sus jugadores durante todo el encuentro.

Durante la sesión de entrenamiento en Cantera, los jugadores realizaron ejercicios de alta intensidad, simulando situaciones de juego real que podrían presentarse frente al Tri. La adaptación a la altura y el trabajo en equipo fueron los aspectos principales del día, asegurando que la selección inglesa llegue a la cita con confianza y concentración. Según reportes, la actividad transcurrió sin incidentes y los jugadores mostraron disposición y motivación para el compromiso del domingo.

El recibimiento de los aficionados mexicanos también destacó por su tamaño y entusiasmo. Decenas de personas se reunieron en las afueras del entrenamiento para seguir de cerca a los jugadores, quienes respondieron con saludos y demostraciones de respeto, en un gesto que reafirma el interés por la competencia y la cultura futbolística de ambos países. Este acompañamiento, aunque emotivo, fue controlado y no interferió en las actividades del equipo.

La selección inglesa completó entrenamiento en Cantera de Pumas. Alejandra Suárez Thomas Tuchel aseguró que Inglaterra está preparada. Alejandra Suárez, Claro Sports Tuchel destacó que deben mantener la concentración. Alejandra Suárez, Claro Sports El entrenamiento se desarrolló sin incidentes. Alejandra Suárez, Claro Sports Completó sesiones de alta intensidad. Alejandra Suárez, Claro Sports Foco en la altura y estrategia. Alejandra Suárez, Claro Sports

La preparación de Inglaterra incluye un análisis detallado de las estadísticas de México, su desempeño en la fase de grupos y la valoración de la altitud como factor clave. Tuchel señaló que todos los detalles cuentan y que la estrategia se ha diseñado para minimizar riesgos y optimizar la efectividad del equipo durante los 90 minutos. “Cada partido en un Mundial es único; necesitamos mantener la concentración, la calma y la precisión para aspirar a la victoria”, comentó.

Finalmente, la selección inglesa mostró una actitud de respeto hacia su rival y de reconocimiento por la magnitud del estadio y la afición mexicana. Con la logística y la preparación física completadas, el equipo ya se encuentra listo para trasladarse al Estadio Ciudad de México y disputar uno de los partidos más esperados de la Copa del Mundo 2026, donde cada detalle podrá marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminado.

TE PUEDE INTERESAR