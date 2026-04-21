Roberto García Orozco cuestiona la severidad de las sanciones de América y Toluca: “Cuidan los intereses de los clubes”

El exárbitro analizó la resolución disciplinaria y sostuvo que el castigo a Helinho pudo ser mayor según el reglamento

Helinho se perderá tres partidos tras la sanción | Imago 7

Nuestro especialista de arbitraje, Roberto García Orozco, analizó las decisiones de la Comisión Disciplinaria tras la bronca entre América y Toluca en la jornada 15 del Clausura 2026 y apuntó directamente a un criterio que, a su juicio, evitó afectar de forma determinante a los clubes involucrados. Según el silbante, la sanción fue menor a lo que permitía el reglamento.

En su intervención, García Orozco explicó cómo se construyó el castigo de tres partidos a Helinho a partir de la acumulación de faltas registradas en el informe arbitral y en la revisión posterior. Según detalló, un encuentro corresponde a la expulsión, otro a la agresión sobre Alejandro Zendejas y uno más a los incidentes ocurridos fuera del campo, incluyendo la zona de vestidores.

Antes de profundizar en su crítica, contextualizó el margen que tenía la Comisión Disciplinaria para sancionar. Señaló que, por conducta violenta, el reglamento contempla castigos que pueden ir de dos a cuatro partidos adicionales, lo que abría la puerta a una suspensión significativamente más extensa en función de la gravedad de las imágenes.

“El castigo pudo haber sido mayor… pueden ser dos a cuatro partidos por conducta violenta, más lo que pasó después, todo se va acumulando”, explicó García Orozco, al detallar que la suma de infracciones permitía escalar la sanción más allá de los tres encuentros finalmente impuestos.

Para el exárbitro, la decisión final buscó no alterar de forma directa el cierre competitivo del torneo para Toluca ni para América, a pesar de la magnitud del conflicto registrado en el Estadio Azteca. “Definitivamente cuidan los intereses de los equipos… no van a afectar directamente a Toluca y el castigo va a ser mínimo”, afirmó, al cuestionar la proporcionalidad de la sanción frente a lo observado en el campo y en los pasillos del estadio.

“Tendrían que haber sido de seis a ocho partidos”

García Orozco también abordó el papel del informe arbitral y de los elementos externos en la toma de decisiones. Explicó que la Comisión Disciplinaria se apoya en lo reportado por los árbitros, pero también puede recurrir a imágenes y al reporte del comisario para sancionar acciones que no fueron vistas directamente durante el partido.

En ese sentido, subrayó que los incidentes en el túnel y vestidores, aunque no siempre quedan asentados en la cédula arbitral, sí pueden ser considerados mediante pruebas audiovisuales. Este elemento, según su interpretación, reforzaba la posibilidad de aplicar un castigo más severo en el caso específico de Helinho.

“Interpretando el reglamento, tendrían que haber sido de seis a ocho partidos”, concluyó, dejando claro que la resolución oficial quedó lejos del máximo castigo posible tras uno de los episodios más tensos del torneo.

Las sanciones a Henry Martín y Karen Díaz

En la parte final de su análisis, García Orozco también explicó cómo se aplica la sanción a Henry Martín, quien no participó en el partido pero sí fue castigado por los incidentes en vestidores. Señaló que el delantero puede cumplir su suspensión sin necesidad de jugar, siempre que sea elegible para la convocatoria oficial de Las Águilas, y no durante su ausencia por lesión.

Además, se refirió al caso de la árbitra Karen Díaz, quien no fue designada para la siguiente jornada tras el encuentro. El exárbitro explicó que este tipo de ausencias suelen responder a decisiones internas de la comisión arbitral, que en la práctica funcionan como evaluaciones de desempeño tras partidos de alta tensión. “Muchas veces dicen que no es sanción, pero obviamente se sanciona a los árbitros… en esta jornada no está por decisión de la Comisión”, señaló.

Te puede interesar