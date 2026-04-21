¡Última chance para ir al Mundial 2026! FIFA lanza a la venta boletos para los 104 partidos

FIFA pondrá a la venta boletos para la Copa del Mundo 2026 a 50 días de que comience la justa que será celebrada en México, Estados Unidos y Canadá

La FIFA de Gianni Infantino libera más boletos | Reuters

La FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) anunció que pondrá a la venta más boletos para el Mundial 2026 a partir de este miércoles 22 de abril, en el marco de una ventana especial que coincide con la cuenta regresiva de 50 días rumbo al silbatazo inicial. Esta fase podría representar una de las últimas oportunidades para que los aficionados aseguren su lugar en el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el sitio oficial del organismo presidido por Gianni Infantino, estarán disponibles entradas para los 104 partidos que conforman la Copa del Mundo. Los boletos incluirán las categorías 1, 2 y 3, además de ubicaciones en primeras filas, aunque la disponibilidad dependerá de cada encuentro en particular.

La FIFA también indicó que se buscará liberar más entradas incluso hasta la final, programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Sin embargo, esto estará sujeto a la existencia de boletos disponibles, por lo que esta ventana que inicia el 22 de abril se perfila como una oportunidad clave para los aficionados que aún buscan asistir al evento.

Habrá reventa autorizada únicamente en el sitio de la FIFA

El ente rector del fútbol mundial reiteró que la venta de entradas se realizará exclusivamente a través de su sitio oficial, por lo que recomendó a los aficionados consultar la página de manera constante para verificar la disponibilidad de nuevos boletos en el futuro. Asimismo, destacó que quienes no puedan asistir a los partidos tendrán la posibilidad de revender sus entradas o incluso intercambiarlas dentro de la misma plataforma oficial, una medida orientada a combatir las estafas y la reventa no autorizada.

De acuerdo con el comunicado, el sistema de venta funcionará bajo un esquema de orden de llegada mediante filas digitales, lo que implica que los interesados deberán ingresar lo más pronto posible para aumentar sus probabilidades de conseguir un boleto. Este mecanismo busca garantizar un proceso más equitativo y organizado en la asignación de entradas para uno de los eventos deportivos más esperados a nivel global. Además, la FIFA indicó que “una entrada para el partido no garantiza la admisión al país anfitrión”, por lo tanto invitaron a los interesados a consultar los requisitos de entrada a México, Estados Unidos y Canadá antes de adquirir un ticket.

La Copa del Mundo e la FIFA 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá durante un periodo de 39 días, y las proyecciones indican que reunirá a alrededor de 3.5 millones de espectadores en los estadios. Esta cifra sería suficiente para superar el récord de asistencia establecido en la Copa Mundial de la FIFA 1994, consolidando al torneo de 2026 como uno de los más concurridos en la historia del fútbol.

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