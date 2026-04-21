La increíble transformación de Brandon Aubrey: de la MLS al contrato más alto de un pateador en la NFL

El camino poco común hacia la cima del deporte profesional con los Dallas Cowboys

Los Cowboys tienen al pateador mejor pagado | Getty Images via AFP

Brandon Aubrey no siguió el camino habitual hacia la NFL. Su historia comenzó en otra cancha, con un balón distinto y un objetivo diferente. Antes de convertirse en el pateador mejor pagado de la liga, su carrera estuvo ligada al fútbol, donde buscó abrirse paso como profesional tras formarse en Notre Dame.

En 2017, su nombre apareció en el draft de la MLS, cuando Toronto FC decidió apostar por él. Sin embargo, su paso por el fútbol no tuvo la continuidad esperada. Lejos de consolidarse, Aubrey tuvo que replantear su futuro, dejando atrás una carrera que parecía encaminada para explorar nuevas oportunidades fuera del deporte.

Ese giro lo llevó a una etapa completamente distinta. Instalado en Arlington, Texas, Aubrey trabajó como ingeniero de software mientras intentaba redefinir su rumbo. Fue en ese momento cuando surgió una idea que cambiaría todo: probar suerte como pateador de fútbol americano, una decisión impulsada en gran medida por el apoyo de su entorno cercano.

Su transición no fue inmediata ni sencilla. Aubrey pasó por ligas alternativas como la USFL, donde acumuló experiencia y pulió una técnica que más tarde lo llevaría a llamar la atención de los Cowboys. En 2023, Dallas decidió darle una oportunidad antes del inicio del campamento de entrenamiento, sin imaginar que estaba incorporando a una de las historias más atípicas de la liga.

El impacto fue inmediato. Aubrey rompió el récord de más goles de campo consecutivos sin fallo al inicio de una carrera en la NFL, con 35 conversiones. Su precisión se convirtió en su carta de presentación, respaldada por un porcentaje de acierto del 88.2%, cifra que lo coloca entre los especialistas más confiables de la actualidad.

Además, su potencia lo llevó a destacar en situaciones de larga distancia. Ha conectado seis goles de campo de al menos 60 yardas, una marca sin precedentes en la liga. En un mismo partido ante Detroit logró tres intentos de más de 55 yardas, y en una temporada consiguió tres de al menos 60, consolidando su perfil como un pateador capaz de cambiar partidos desde cualquier punto del campo.

Su evolución alcanzó otro punto alto en 2024, cuando estableció el récord de la franquicia con un gol de campo de 65 yardas frente a Cleveland. Aunque quedó a tres yardas del récord histórico de la NFL, su registro confirmó que su capacidad no era producto de la casualidad, sino del trabajo constante tras una transición poco común.

Ahora, los Cowboys han decidido apostar fuerte por él. Aubrey firmó una extensión de cuatro años y 28 millones de dólares, con 20 millones garantizados, convirtiéndose en el primer pateador en alcanzar un promedio anual de siete millones. Así, el exfutbolista de la MLS completa un recorrido que pocos imaginaron: pasar de perseguir el balón en el fútbol a convertirse en una pieza clave en la NFL.

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