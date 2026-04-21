¿Mictlán, Guastatoya, Malacateco o Marquense? La Inteligencia Artificial predice quién descenderá

Guastatoya se salvaría de acuerdo a la predicción

La IA predice quién descenderá en Guatemala (Achuapa Facebook)

Con tres puntos en disputa en el Torneo Clausura 2026, hay tres equipos, Mictlán, Malacateco y Guastatoya, que tienen 50 puntos en la tabla anual y Marquense, que tiene 53. Alguno de ellos acompañará al ya descendido Deportivo Achuapa a la Primera División del fútbol de Guatemala. Lo que se deduce automáticamente de esta cuestión es que estamos ante un desenlace que será dramático y al que algunos llegan mejor que otros.

En ese sentido, la realidad señala que el mejor posicionado para poder mantener la categoría es el equipo de Mictlán, que visitará a Aurora, y sin dudas que es favorito. Ocurre que el equipo ‘atigrado’ tienen y no tiene chances de participación en los cuartos de final del torneo Clausura, y también aseguró su permanencia en la máxima categoría.

Los de Guastatoya tienen mucha mejor diferencia de gol, cuatro a favor, que Mictlán (-11) y Malacateco (-13). Eso hace que dependa de sí mismo ya que de ganarle a Marquense (-18) lo igualaría en puntos, solo se iría al descenso si Malacateco le gana por 14 o más goles a Comunicaciones y si Mictlán hace lo propio pero por más de 11 goles a Aurora, motivos que explican y dejan de manifiesta la gran chance de ‘Guasta’.

Si bien el equipo ‘pecho amarillo’ tiene muchas probabilidades de salvarse, de acuerdo a la Inteligencia Artificial, el equipo de Mictlán también tiene un alto porcentaje de lograrlo ya que a diferencia de Guastatoya, juega ante un rival que ya se garantizó la permanencia como Aurora y que tampoco tiene la chance de sumar y meterse entre los mejores ocho, por lo que ‘no juega por nada’.

En cambio, Guastatoya se mide con un Marquense que irá a jugar de visitante sin la presión de ganar pero sabiendo que de hacerlo, podría pasar a quedar 6° y eso haría que el rival con el que medirse en cuartos de final, sea de menor jerarquía, evitando así a Xelajú, Comunicaciones y Municipal, de alta dificultad, por lo que tiene motivos para luchar por la victoria.

En resumen, según la IA, quien más posibilidades tiene de salvarse del descenso en Guastatoya, ya que le sirve más cantidad de resultados que al resto y por otro lado depende de sí mismo para mantenerse. Segundo favorito es Mictlán, por esta cuestión de al rival que enfrenta y en la condición que lo hará, y quien menos chances tiene es Malacateco, ya que se mide contra un gigante como Comunicaciones.

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: posiciones actualizadas

Pos Equipo Pts DG PJ 1 Municipal 83 +35 44 2 Mixco 80 +20 44 3 Antigua GFC 75 +21 44 4 Xelajú MC 64 +17 44 5 Aurora 58 -13 44 6 Marquense 53 -18 44 7 Cobán Imperial 55 +3 44 8 Comunicaciones 55 -8 44 9 Guastatoya 50 -10 44 10 Malacateco 50 -12 44 11 Mictlán 50 -13 44 12 Achuapa 43 -22 44

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: quién está descendiendo hoy

De acuerdo con la tabla acumulada, Achuapa ya quedó sin opciones matemáticas y se convirtió en el primer equipo descendido de la temporada. En la parte baja de la tabla acumulada, la situación sigue siendo muy ajustada, con varios clubes separados por pocos puntos de diferencia a falta de una jornada.

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