Usain Bolt lanza una advertencia a Gout Gout, el velocista de 18 años que amenaza sus récords mundiales

Gout Gout se convirtió en la nueva joya del deporte mundial tras romper el récord mundial sub 20 que le pertenecía a la leyenda del atletismo, Usain Bolt

Gout Gout recibe consejos de Usain Bolt | AAP vía Reuters

El joven velocista Gout Gout protagonizó una actuación histórica el pasado 13 de abril al romper el récord mundial sub 20 de los 200 metros con un tiempo de 19.67 segundos, marca que pertenecía a Usain Bolt, durante el campeonato australiano de atletismo celebrado en Sidney, un logro que lo colocó bajo los reflectores internacionales. No obstante, la leyenda jamaicana no tardó en reaccionar y le envió un mensaje claro al deportista de 18 años, al advertir que “espera que encuentre a la gente adecuada”, en referencia al entorno que acompañará su prometedora carrera.

“Es un joven talento, un talento enorme, siempre lo he dicho. Solamente espero que encuentre a la gente adecuada, que le ayuden y que lo vigilen”, declaró Usain Bolt durante una charla con CNN.

El joven velocista Gout Gout se perfila como una de las grandes promesas del atletismo internacional, en medio de comparaciones inevitables con Usain Bolt que han elevado las expectativas sobre su futuro. Con apenas 18 años, sus registros ya llaman la atención, al marcar 19.67 segundos en los 200 metros y 10.21 en los 100 metros planos, cifras que lo colocan en una trayectoria ascendente rumbo a lo que podría ser su primera gran prueba en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032. No obstante, el exvelocista jamaicano ha advertido que, más allá del talento, será fundamental que el joven atleta mantenga el enfoque en su desarrollo deportivo y evite distracciones o malas influencias que puedan frenar su progreso.

“A esa edad, tan joven… yo también estuve en su posición. Te empiezan a llevar de un lado para otro y te olvidas del atletismo”, indicó el ganador de ocho medallas de oro en Juegos Olímpicos.

¿Cuál es la próxima carrera de Gout Gout?

El joven velocista Gout Gout se prepara para dar un paso importante en su carrera con su debut en la Liga Diamante, que se celebrará en Oslo el próximo 10 de junio, donde competirá en los 200 metros. Esta aparición representa una oportunidad clave para medir su nivel ante la élite internacional y, al mismo tiempo, podría significar un golpe de autoridad en el panorama mundial si logra destacar en una de las citas más exigentes del calendario atlético.

“Espero que encuentre a un grupo de personas que le guíen y le mantengan centrado en el atletismo. Todo lo demás siempre estará ahí, pero si no lo hace bien en el atletismo, lo demás se desvanecerá”, sentenció.

Te puede interesar: