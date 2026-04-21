Antonio Mohamed y Helinho reciben dura sanción tras la bronca ante América

El técnico es suspendido un encuentro mientras que el atacante brasileño se pierde el cierre de la fase regular y el partido de ida de cuartos de final. Henry Martín también es acreedor a una sanción

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer las sanciones oficiales tras culminar la jornada 15 del Clausura 2026. En los minutos finales del partido en el Estadio Banorte, se desató un conato de bronca que involucró a jugadores y cuerpos técnicos de ambas instituciones, lo que derivó en castigos severos que impactarán el cierre del torneo regular.

Este lunes por la noche se hicieron públicos los reportes donde el Deportivo Toluca resulta ser el equipo más afectado por las determinaciones arbitrales, mientras que el Club América perderá a su referente en el ataque para el próximo compromiso.

A continuación, el desglose detallado de las sanciones:

Sanciones para el Deportivo Toluca

Nombre: Helio Junio Nunes De Castro

Partidos de suspensión: 3 juegos

Motivos: El futbolista recibió un partido por juego brusco y grave, sumado a dos encuentros más por conducta violenta tras la revisión de los incidentes al final del partido.

Sanciones para el América-Toluca

Nombre: Antonio Ricardo Mohamed Matijevich

Partidos de suspensión: 1 juego

Motivos: Se le sancionó por realizar conductas que van en detrimento del juego limpio, el deporte y el Fútbol Federado en general.

Nombre: Shayr Mohamed González

Partidos de suspensión: 1 juego

Motivos: El integrante del cuerpo técnico fue castigado por abandonar el área técnica de forma deliberada para protestar a los árbitros de manera provocativa y exaltada.

Sanciones para el América-Toluca

Sanciones para el Club América

Nombre: Henry Martín

Partidos de suspensión: 1 juego

Motivos: El capitán fue sancionado por contravenir los principios de la deportividad y el juego limpio, realizando acciones y burlas hacia oficiales, jugadores y directivos en la zona de vestidores.

Sanciones para el América-Toluca

Con esta resolución, el atacante brasileño se perderá el cierre de la fase regular en la que el Toluca se enfrentará a Mazatlán y a León, además del duelo de ida de los cuartos de final.POr su parte, el timonel argentino no estará ene l banquillo del juego demedia semana ante los mazatlecos.

Por su parte, la noticia cambia el plan de los de Coapa, que ya tenían previsto que Henry Martín reapareciera el día de mañana en el duelo contra los melenudos. El delantero incluso realizó el viaje con el resto del plantel, pero tras esta resolución, su regreso a las canchas tendrá que esperar por lo menos algunos días más.

El Estadio Azteca, objeto de multa económica

Además de las sanciones reveladas para Mohamed, Helinho y Henry Martín, la Comisión Disciplinaria informó sobre sanciones económicas aplicadas a otros entes presentes en el duelo entre América y Toluca.

El mediocampista de los de Coapa, Alejandro Zendejas, así como directivos y cuerpo técnico de ambos clubes recibieron sanciones económicas, por conducta inapropiada tanto dentro como fuera del campo. Finalmente, el Estadio Azteca también fue objeto de una sanción económica, debido a la actitud hostil permitida de parte de algunos aficionados.

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