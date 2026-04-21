Caso contra Nicolás Rodríguez por presunto abuso sexual avanza: Fiscalía se pronuncia

El ente investigador deja claro que sigue adelantando sus labores para esclarecer los hechos y responde a la parte denunciante.

Nicolás Rodríguez y el oficio de la Fiscalía. – Vizzor y @somoslatitular.

Aunque las bajas en los equipos suelen darse por lesiones o suspensiones por el desarrollo del juego en campo, los motivos que vienen por fuera del fútbol son un verdadero dolor de cabeza para los clubes. El caso de Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional que fue denunciado por presunto abuso sexual contra una joven está vigente.

Aunque el delantero fue apartado de la plantilla del Verdolaga y todas sus actividades mientras se aclara lo acontecido desde hace varias semanas, la información nueva sobre la investigación ha parecido detenerse por completo. Solamente hasta este martes, se conocieron novedades sobre cómo van las diligencias judiciales.

La Fiscalía 01 Seccional de Rionegro Antioquia, que ha asumido las labores para el esclarecimiento de los hechos, ha emitido un oficio en respuesta a unas inquietudes allegadas por la parte demandante. El abogado de la presunta víctima es Francisco Bernate, quien sigue como apoderado y no se ha apartado del cargo, como dicen algunos rumores.

El ente investigador, como se puede ver en un documento difundido por el programa La Titular, indica que se encuentra avanzando en sus labores conforme a lo dispuesto dentro del programa metodológico que está estipulado. También hace énfasis que no se ha llegado a un punto concluyente como para desestimar la denuncia en contra del futbolista.

La Fiscalía también deja constancia de haber recibido un informe forense psicológico que el abogado Bernate envió como parte del acervo probatorio que respalde su tesis sobre el acceso carnal violento que se habría presentado en medio de una reunión social. Se puede leer también que invita al litigante a interponer otra denuncia por cuenta de unas manifestaciones de hostigamiento que habría recibido a partir de todo el escándalo.

Es preciso recordar que Nicolás Rodríguez no ha vuelto a participar de los partidos del fútbol profesional colombiano. Atlético Nacional ya aseguró matemáticamente su clasificación a los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I y todo apunta que el jugador no volverá a actuar en lo que resta de este semestre.

Comunicación de la Fiscalía

Pronunciamiento de la Fiscalía de Colombia. – @somoslatitular.

Pronunciamiento de la Fiscalía de Colombia. – @somoslatitular.

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