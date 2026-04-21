Antonio Mohamed y su enemistad con el América: títulos, señas y sanciones en la Liga MX

El técnico argentino de 56 años acumula un largo historial de situaciones polémicas, triunfos y enemistades con las Águilas del América

Antonio Mohamed mantiene una declarada enemistad con el Club América desde su salida del equipo en el 2014. El técnico argentino dejó el banquillo azulcrema tras derrotar a Tigres y ganar el título del Apertura, en medio de una decisión de la directiva de no renovar su contrato. En ese momento lanzó una frase que se mantiene vigente en su trayectoria: “Les dejo la copa y me llevo mi dignidad”. Desde entonces, sus enfrentamientos contra las Águilas han estado acompañados de episodios que han generado reacciones dentro y fuera de la cancha.

Y es que, en ese periodo en el que les dio el campeonato a los azulcremas, el entrenador sostuvo una polémica con el entonces capitán, Paul Aguilar, a quien separó del plantel por indisciplina. Esta decisión provocó roces con la directiva, sumándose a los rumores de que ya se encontraban en busca de un nuevo técnico, por lo que, tras darles el título 12 de su historia, el Turco mejor se marchó.

Con Monterrey, Mohamed le ganó una final al América en el Estadio Azteca en tanda de penaltis, acción que más adelante les repitió, al imponerse ahora como técnico del Toluca, arrebatándoles el título del Clausura 2025, además del Campeón de Campeones. Estos antecedentes han marcado su paso frente al conjunto azulcrema, con resultados que han impactado en momentos clave para la institución y en la carrera de Mohamed.

Incidentes en el banquillo y provocaciones en el Azteca

Pero eso no es todo, durante su etapa con Pumas, Mohamed protagonizó otro episodio frente al América el 22 de abril de 2023. En ese partido fue expulsado y, camino al vestidor, realizó señas hacia la afición en el Estadio Azteca con las que aludía a su campeonato con Monterrey en ese mismo inmueble, al recordarles que ahí dio la vuelta olímpica, además de insinuar que las Águilas le daban dinero a los árbitros.

Hoy, el antecedente más reciente se presentó el pasado fin de semana, en la jornada 15 del Clausura 2026, en el duelo entre América y Toluca que ganaron los del nido 2-1. El partido tuvo una bronca tras una falta de Helinho sobre Cervantes, lo que provocó la reacción de jugadores y cuerpos técnicos. En medio de la trifulca, Antonio Mohamed realizó señas obscenas hacia la banca rival y a la tribuna, recordándoles una vez más los títulos que le ha ganado al club con los Rayados de Monterrey y los Diablos Rojos del Toluca.

Esa misma noche, quedó grabada la imagen que protagonizó antes de arrancar el duelo, en la que abrazó a André Jardine, técnico de las Águilas, y le dijo: “Ten la tranquilidad, en este club cuando están las cosas malas, son malos. Se olvidan rápido de todo lo bueno”.

El Turco Mohamed quedó muy dolido con el América, pero en esto que le dice a André Jardine tiene razón.



En este club cuando las cosas se ponen mal son malos y se olvidan rápido de todo lo bueno. pic.twitter.com/II4V6M3XVK — Roberto Haz (@tudimebeto) April 20, 2026

Sanción tras lo ocurrido en el Clausura 2026

La Comisión Disciplinaria determinó una suspensión de un partido para el técnico argentino por “realizar conductas que van en detrimento del juego limpio, el deporte y el Fútbol Federado en general”. La decisión se dio tras analizar lo ocurrido durante este encuentro en el Estadio Azteca.

El episodio vuelve a colocar a Mohamed en el centro de la conversación en la Liga MX, en una rivalidad que se ha mantenido desde su salida del América. Sus enfrentamientos con el club capitalino siempre viene acompañados de situaciones candentes y mucha polémica, producto de un distanciamiento que se ha incrementado con los resultados en las finales y episodios disciplinarios que han marcado su trayectoria reciente en el fútbol mexicano.

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