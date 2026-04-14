Las cuentas de Independiente Medellín para clasificar en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Con nueve puntos en disputa, el Deportivo Independiente Medellín no tiene margen de error y deberá esperar un sinfín de resultados.

Deportivo Independiente Medellín 2026-I | Vizzor

Nada más restan tres jornadas para finalizar la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Varios de los equipos más representativos del Fútbol Profesional Colombiano están en vilo con su clasificación a las finales y desde ya sacan la calculadora para hacer sus respectivas cuentas.

Uno de los clubes que más comprometida y casi que es una misión imposible tener presencia en la siguiente fase de este primer semestre del balompié ‘cafetero’ es el Deportivo Independiente Medellín. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo aún tiene vida en el torneo local, pero también enfrenta, simultáneamente, la Copa Libertadores de América.

Actualmente, Independiente Medellín se encuentra en la decimocuarta casilla de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I con 17 puntos en 15 partidos jugados. En otras palabras, el ‘poderoso’ está a seis puntos de la última plaza que da cupo para las finales de este certamen del balompié colombiano.

Lo que necesita el Independiente Medellín para clasificar

Haciendo los nueve puntos que quedan en disputa, de ganarlos todos, el equipo paisa llegaría a la suma de 26 unidades. Puntaje que no le daría para estar presente en las finales del Fútbol Profesional Colombiano. Sin embargo, el Deportivo Independiente Medellín sigue con vida en el torneo, porque tiene un partido menos que todos los demás.

Los de Alejandro Restrepo tiene un partido aplazado contra Águilas Doradas y eso le daría el chance de poder lograr 12 puntos más. Con esos puntos, estaría llegando a 29 unidades y ahí si estaría por encima del umbral para clasificar. Actualmente, el umbral para ser parte de la fase final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I es de 28 puntos.

Alianza FC, Boyacá Chicó, Fortaleza y Águilas Doradas, son los próximos rivales que tendrá el Deportivo Independiente Medellín para lograr su épica clasificación. Ahora bien, aparte de no tener margen de error, el ‘poderoso’ debe esperar que Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios, Águilas Doradas, Millonarios, Llaneros e Independiente Santa Fe, no sumen sus nueve puntos.

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