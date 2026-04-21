Millonarios confirma: ¿Falcao García debe ir a cirugía?

Falcao García sufrió una fractura y se estaba a la espera de que Millonarios informara si su problema se debía manejar en el quirófano. Falcao García, delantero de Millonarios | Vizzor Image

Millonarios realizó una reciente actualización sobre el estado de salud de Radamel Falcao García, quien salió lesionado en el más reciente partido del club contra América de Cali el pasado domingo 19 de abril.

Recordemos que para el segundo tiempo de ese encuentro el ‘Tigre’ no tomó salida, esto luego de que sufriera un fuerte golpe en la cara en un balón que saltó a disputar con Dany Rosero.

La primera información que se conoció fue que al delantero lo llevaron a una clínica de la ciudad de Cali para hacerle exámenes diagnósticos, con el fin de conocer la gravedad del impacto.

El primer reporte oficial del ‘Embajador’ fue una fractura en el arco cigomático. En ese mismo comunicado se explicó que debían pasar 48 horas para determinar el paso a seguir en su caso.

¿Debe ir al quirófano Falcao García?

Este martes 21 de abril Millonarios reveló un nuevo parte sobre la situación médica del jugador y en este detallan que no es necesario un manejo quirúrgico para la lesión de Radamel.

Eso sí, ya dio comienzo la respectiva rehabilitación y cicatrización, procesos que serán clave para determinar el tiempo de incapacidad de Falcao García en Millonarios.

Por ahora Fabián Bustos deberá planificar sin él para el partido contra Deportes Tolima, que es el más próximo, además de esperar cuáles son los otros en los que el ‘Tigre’ no podrá jugar.

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