Las cuentas de Independiente Santa Fe para clasificar en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Al comando de Pablo Repetto, el ‘Cardenal’ viajó este lunes a territorio brasilero para el encare de la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Jugadores de Santa Fe / Vizzor Image.

Independiente Santa Fe empató 2-2 con Millonarios este domingo, por la jornada 16 de la Liga BetPlay 2026-I. Hugo Rodallega le dio el gol para la igualdad en El Campín. Ahora el equipo quedó comprometido y sin margen de error para lo que resta del rentado local, eso sí en el camino tiene 2 partidos de Copa Libertadores a domicilio y en plazas complicadas.

Precisamente sobre estos duelos en la ‘Gloria de América’, el equipo viajó este lunes a Sao Paulo para medirse a Corinthians el próximo miércoles, por la fecha 2. En las imágenes hay claras ausencias: Yilmar Velázquez, Maximiliano Lovera y Mateo Puerta no se logran presenciar, a falta de confirmación por parte del club serán bajas para este importante duelo. Lo que aliviana la tensión en el equipo es la presencia de Andrés Mosquera Marmolejo, quien se perdió el clásico y podría ser titular ante el ‘Timao’.

Cuentas de Santa Fe en Liga BetPlay 2026-I

Para empezar a hablar de las cuentas del ‘Primer Campeón’, hay que revisar el calendario que le resta al equipo en esta primera parte del año:

19.04.2026 – 02:00 p.m. | Independiente Santa Fe vs Cúcuta Deportivo.

23.04.2026 -06:00 p.m. | Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe.

Por confirmar | Independiente Santa Fe vs Inter de Bogotá.

El cuadro bogotano marcha 13 de la tabla de posiciones actualmente con 20 puntos en 16 jornadas disputadas. Para hablar del umbral, es algo que puede ir variando al transcurrir de las fechas y especialmente que todos los equipos se pongan al día con el calendario. De momento la cifra se analiza sobre 28 unidades, pero la misma es variable.

Dicho esto, el equipo de Pablo Repetto no tiene margen de error y tendrá que salir ante Cúcuta Deportivo, Deportivo Pasto e Inter de Bogotá a buscar la victoria, porque de lo contrario, si vuelve a resbalar y no gana en uno de estos compromisos, se despedirá de la Liga BetPlay 2026-I tempranamente.

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