Rodrigo López asegura que la final perdida todavía pesa en Pumas: “Nos quedó la espinita”

El defensor negó que haya crisis, defendió la mística de Ciudad Universitaria y afirmó que el subcampeonato dejó aprendizajes para buscar el título del Apertura 2026

El lateral de los Pumas de la UNAM, Rodrigo López, aseguró que el equipo felino reconoció que el plantel se siente con sentimientos encontrados luego del subcampeonato obtenido el torneo anterior, donde señala que los dejó con mucho aprendizaje para el presente Apertura 2026 y poder cortar de una vez por todas con la malaria de quince años sin levantar títulos en el Pedregal.

“El haber llegado a la final hay dos maneras de verlo, presión o enseñanza para nosotros de que somos capaces de estar en esas instancias y con lo sucedido aprender de eso. Genera muchas ganas de seguir, con la espinita de no poder lograr lo que queremos como institución”, mencionó López.

Asimismo, el dorsal ‘7’ auriazul señaló que no existe una crisis en la institución luego del tropezado inicio del semestre, donde fracasaron en Leagues Cup al caer eliminados en primera fase sin conseguir ningún triunfo.

El mediocampista confía en romper la sequía | Imago7

“No se genera una alarma que no existe, al final cada partido nos muestra lo que estamos haciendo bien y mal, a partir de eso generar una planeación para el siguiente partido, somos muy conscientes de lo que la afición de Pumas exige”.

Finalmente, el canterano universitario descartó que el Estadio Olímpico Universitario haya perdido mística luego de la final perdida ante Cruz Azul, pues tras la derrota ante los cementeros los felinos no han logrado sacar los tres puntos tras las derrotas ante América de Cali y Tuzos, así como el empate ante Gallos Blancos.

“No comparto que en un tiempo tan corto se pierda algo, creo que el resultado no ha acompañado pero sé que venir a C.U para nadie es fácil, es un campo complicado para todos los rivales”, concluyó López.

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