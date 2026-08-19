David Cabrera respalda a Esteban Solari en Pumas: “Es el entrenador ideal y correcto”

El exjugador universitario habló en exclusiva con Peloteando sobre el cambio de técnico, la salida de Jordan Carrillo y los refuerzos que faltaron

David Cabrera habló en exclusiva con Peloteando, programa de Claro Sports, sobre el presente de Pumas en el Apertura 2026 y el proceso que encabeza Esteban Solari tras la salida de Efraín Juárez. El exmediocampista universitario consideró que el cambio en el banquillo también representa una modificación en la propuesta futbolística, aunque señaló que el actual entrenador cuenta con las condiciones para desarrollar su proyecto.

“Hay un cambio en la dirección técnica, hay un cambio de modelo de juego, hay un cambio de estilo. Hay que sacar conclusiones muy objetivamente. Me parece que Pumas ha tenido altibajos en este inicio de torneo en la liga y también en la Leagues Cup, pero creo que el Tano Solari es el entrenador ideal y el entrenador correcto para darle, no sé si continuidad a lo que venía haciendo Efraín, porque hemos visto en los partidos que tienen planteamientos totalmente diferentes, pero ambos saben lo que es Pumas, lo que significa Pumas, lo que necesita Pumas y bueno, cada quién con su sello tratando de establecer una idea de juego, un modelo de juego con lo que tienen. Ahora con mucho mejor plantel y más vasto, aunque han sufrido algunas lesiones importantes, muy puntualmente el caso de (Sebastián) Córdova, pero creo que hay tiempo”.

Pumas ocupa actualmente el sexto lugar de la tabla general tras cuatro jornadas, con dos victorias, un empate y una derrota. Cabrera destacó que el conjunto universitario se mantiene dentro de los primeros puestos de la Liga MX, aunque advirtió que la participación en la Leagues Cup dejó un balance diferente. “Afortunadamente ahí en la liga está entre los seis primeros lugares, solamente una derrota y está compitiendo. En la Leagues Cup me parece que fue un mal torneo que no le fue bien al equipo y ojalá que eso no termine por pesar en lo que viene en la Liga MX”.

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La eliminación de Pumas en la primera ronda de la Leagues Cup fue uno de los resultados que más sorprendió al exjugador. “Lo de la Leagues Cup me sorprendió. Pensé que a lo mejor el equipo iba a tener muchísimo mejor rendimiento. Son difíciles esos torneos e ir a jugar a Estados Unidos es complicado, porque los equipos de allá tienen un gran ritmo y a ti como equipo mexicano termina no pesándote, tampoco quiero decir costándote, pero hay algo cuando vas y juegas en Estados Unidos que cambia muchísimo a lo que estás acostumbrado acá en México”.

Otro de los movimientos que Cabrera considera relevante fue la salida de Jordan Carrillo, quien dejó a Pumas para incorporarse a Chivas. Para el exmediocampista, el futbolista había adquirido un papel importante durante la fase final del Clausura 2026 y habría podido tener todavía mayor protagonismo dentro de la propuesta de Solari.

“Mucho. A mí me hubiera gustado muchísimo tener a Jordan con el Tano. Creo que fue el jugador más importante en la fase final. Desafortunadamente para Pumas se va a Chivas. Para él una mejora totalmente seguramente en lo económico y también en las aspiraciones que tenga para llegar a selección. Pero sí, pesa mucho porque era un jugador diferencial que entendió muy bien lo que necesitaba dar para caer de pie en la institución y creo que con este planteamiento del Tano hubiera sido fundamental y hubiera tomado aún más protagonismo”.

Cabrera también analizó la conformación del plantel y señaló dos zonas que, desde su perspectiva, pudieron reforzarse durante el mercado. “En algún momento pensé que la central se pudo haber reforzado, no se hizo. Apuntalar esa parte de la zona defensiva hubiera sido importante. Lo que se buscaba era un extremo mucho más picante, mucho más de estos Ismael Sosa, Fidel Martínez, el mismo hecho en casa, Javier Cortés, que eran extremos que pegabas a la banda, les dabas el balón, te encaraban, te sacaban un mano a mano a favor y tiraban un centro. Yo creo que también por ahí le está costando un poquito eso al equipo, tener profundidad por ambos costados”.

David Cabrera, nacido el 7 de septiembre de 1989 en la Ciudad de México, desarrolló buena parte de su carrera profesional con Pumas, club con el que jugó entre 2008 y 2016 y conquistó dos campeonatos de Liga MX, en 2009 y 2011.

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