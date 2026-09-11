Javier Gandolfi habla de la pelea y la derrota de León ante Pumas: “No es una buena imagen”

Gandolfi descartó excusas por el calendario y pidió corregir las actitudes tras los incidentes finales ante los universitarios

León no pudo mantener la ventaja ante Pumas y terminó con una derrota de 3-1 en la jornada 7 del Apertura 2026. Después del encuentro, Javier Gandolfi reconoció que su equipo tuvo momentos importantes durante el partido, aunque señaló que las fallas en la toma de decisiones y las transiciones defensivas terminaron marcando la diferencia.

El entrenador esmeralda explicó que León tuvo oportunidades para cambiar el rumbo del encuentro, principalmente después de conseguir el empate en la segunda mitad, pero no logró aprovecharlas y recibió dos golpes en momentos determinantes del compromiso. “Tuvimos situaciones donde en el último cuarto del terreno nos faltaron mejores tomas de decisiones. Ahí el rival aprovechó transiciones, pero fue un partido parejo en ese primer tiempo”, explicó Gandolfi en conferencia de prensa.

El técnico señaló que León logró lo más complicado al igualar el marcador, pero no consiguió mantener el momento positivo que atravesaba el equipo. “En el segundo tiempo hicimos lo más difícil, que fue empatar. Después del empate tuvimos dos situaciones claras para aumentar el marcador. En el mejor momento nuestro recibimos el 2-1”, comentó.

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Gandolfi reconoce el desgaste, pero descarta excusas

Uno de los temas abordados después del encuentro fue el aspecto físico del plantel, luego del recorrido que tuvo León durante la Leagues Cup. Gandolfi reconoció que el calendario fue exigente, aunque descartó utilizarlo como una justificación para la derrota. “Lo hablamos en varias oportunidades, el itinerario que nos tocó era complejo, pero no hay excusas”, afirmó.

El entrenador explicó que la alineación que presentó ante Pumas fue la que consideró más adecuada para afrontar el compromiso, tomando en cuenta los minutos acumulados y la condición de sus futbolistas.

“El equipo que paré en campo era el que estaba al cien, entendiendo que había jugadores que por ahí tenían tiempo sin iniciar y que, obviamente, cuando tenés este tipo de situaciones, seguramente en alguna parte del funcionamiento no pueden estar finos o con ese ritmo de partido que necesita el presente”, señaló.

Gandolfi agregó que la falta de minutos puede influir en el ritmo y en la precisión de los jugadores, aunque aseguró que quienes fueron titulares realizaron un trabajo correcto.

La transición de Leagues Cup a Liga MX

León llegó al partido ante Pumas después de conquistar el tercer lugar de la Leagues Cup y asegurar su boleto a la Concacaf Champions Cup. Sobre el cambio de mentalidad entre ambos torneos, Gandolfi explicó que su forma de gestionar los resultados es inmediata.

“Automáticamente la digestión en mi caso es inmediata. Cuando gano, cuando pierdo, soy la cabeza del grupo. Creo que es una forma de gestionar que tengo y que me está ayudando en el día a día”, explicó.

El estratega también defendió las decisiones tomadas en la alineación y recordó que algunas ausencias fueron consecuencia del análisis del calendario y la carga de minutos. “Como vieron hoy, Guevara tampoco estuvo en la citación. Hay distintas situaciones que el calendario me hace tomar decisiones, pero hoy te puedo asegurar que el once que inició era el que creí mejor para este partido”, indicó.

Gandolfi condena la pelea al final del partido

Uno de los momentos más comentados del encuentro ocurrió después del silbatazo final, cuando jugadores de ambos equipos protagonizaron una trifulca en el terreno de juego. Gandolfi lamentó la situación y aseguró que es un aspecto que León debe corregir. “No me gusta, la realidad. No sé cuál fue el motivo, si hubo cargadas o no hubo cargadas, y me encantaría tener un poco más de información”, expresó.

El técnico consideró que este tipo de escenas no representan una buena imagen para ninguna de las partes involucradas. “No es una buena imagen para los que vienen, para los que vienen a ver un espectáculo, para la gente que está en la televisión, para la gente que está en su casa. Obviamente que es un punto a corregir”, agregó.

La expulsión de Sebastián Vegas preocupa a León

Además de la derrota, León perdió a Sebastián Vegas por expulsión después de los incidentes registrados al finalizar el encuentro. Gandolfi reconoció que este tipo de situaciones representan un problema para un plantel que cuenta con pocas alternativas. “El tema de Seba, como dije, no me gusta. No me gustan situaciones que pasan estas futbolísticas y es un tema, obviamente, para corregir”, comentó.

El entrenador insistió en que León no puede permitirse perder jugadores por este tipo de acciones debido a la exigencia del calendario. “No podemos dar este tipo de ventaja, más que nada con lo acortado que hoy tenemos el plantel”, señaló.

Santi Londoño espera su oportunidad con León

Gandolfi también habló sobre Santiago Londoño, uno de los refuerzos recientes del equipo, quien todavía se encuentra en proceso de adaptación. El técnico explicó que el colombiano no tuvo demasiado tiempo de trabajo con el grupo debido a las circunstancias que rodearon su llegada.

“Santi está expulsado, por eso hoy no podíamos contar con él. Es un chico que llegó en este último tiempo y no tener la posibilidad de que viaje, tuvimos poco tiempo de entrenabilidad con él. Pero seguramente que con trabajo nos va a ayudar mucho”, afirmó.

León deberá ahora pasar página rápidamente y concentrarse en sus siguientes compromisos del Apertura 2026. Para Gandolfi, más allá del resultado ante Pumas, el equipo debe corregir detalles y mantener la entrega que, según señaló, volvió a mostrar durante el partido.

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