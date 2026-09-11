Alejandro Irarragorri confía en Santos: “Quedan 30 puntos y hay que atacar cada uno de ellos”

El presidente de los Guerreros respaldó el proyecto de Renato Paiva y destacó las ocho incorporaciones realizadas durante el mercado

Aleco Irarragorri lanza mensaje tras el mal momento de Santos. Imago 7

Santos Laguna atraviesa un momento complicado en el Apertura 2026, pero su presidente, Alejandro Irarragorri, mantiene la confianza en que el equipo puede cambiar el rumbo durante la segunda mitad del torneo. El directivo aseguró que todavía hay unidades suficientes para reaccionar y respaldó el trabajo realizado por el cuerpo técnico.

“Quedan 30 puntos y hay que atacar cada uno de ellos. Las formas han sido mejores, el resultado no se ha dado, pero el resultado va a llegar. De eso yo estoy convencido”, afirmó Irarragorri al hablar sobre lo que espera de los Guerreros para lo que resta del campeonato.

El presidente señaló que esa convicción también existe dentro de la estructura deportiva del club. “El técnico está convencido. Gonzalo, el director deportivo, está convencido. Con eso yo me quedo. Vamos a hacer un gran torneo de lo que resta”, agregó.

Santos apuesta por sus nuevos refuerzos

Irarragorri también hizo un balance del trabajo realizado por la directiva durante el cierre del mercado. El club incorporó a Esteban Lozano y Facundo Cáseres para reforzar la plantilla de Renato Paiva. Ambos fueron presentados esta semana y comenzaron su proceso de integración al grupo.

“Hemos hecho ocho incorporaciones, hemos invertido bastante capital. Ahora anunciamos a Lozano. También anunciamos a Cáseres, que viene de Portugal”, explicó el presidente.

Sobre el mediocampista argentino, Irarragorri destacó su recorrido reciente en Portugal y la importancia que puede tener dentro del equipo. “Cáseres es uno de los cinco mejores mediocampistas de la liga portuguesa”, afirmó.

Pese a la inversión realizada, el directivo evitó hablar de conformismo y señaló que la institución debe mantener la intención de mejorar. “Contento. Sí, estoy contento. Conforme, porque yo nunca voy a estar conforme, independientemente de los resultados, hay que querer más”, expresó.

“Voy solamente para adelante”

Irarragorri también habló sobre la presión que implica ocupar la presidencia de Santos Laguna a una edad joven. El directivo aseguró que ha asumido esa responsabilidad con la intención de mantener el rumbo pese a los resultados.

“Si estoy en este puesto es porque tengo que aguantar la presión y la he lidiado con mucha valentía”, señaló.

Para explicar su postura, Irarragorri recurrió a una frase del gobernador que, según reconoció, adoptó como propia: “Yo no voy para la derecha, yo no voy para la izquierda, yo no voy para atrás, yo voy solamente para adelante”.

Con esa mentalidad, el presidente de Santos aseguró que mantiene su respaldo al proyecto y confía en que los 30 puntos que todavía están disponibles puedan permitir una reacción durante el Apertura 2026. Los Guerreros buscarán comenzar a transformar esa confianza en resultados en las próximas jornadas.

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